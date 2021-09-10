Ali Koç, 11 Mayıs oynanan Sivasspor maçı hakkında açıklamada bulundu
Fenerbahçe’nin pazar günü rakibi Sivasspor. Başkan Ali Koç’un aklı hâlâ 11 Mayıs günü Sivasspor’a karşı Kadıköy’de yenilerek şampiyonluğu kaybettikleri o maçta.
Sarı-Lacivertliler bu karşılaşmaya kadar Emre Belözoğlu’yla önemli işler yapmış, rakiplerin puan kaybetmesiyle Fenerbahçe’ye şampiyonluk şansı doğmuştu. Beklenen gün geldiğinde ne yazık ki futbolcular bu şansı ellerinin tersiyle iterek önemli avantajdan olmuşlardı. F.Bahçe camiasının kolay unutamayacağı maçlardan biridir 2-1’lik mağlubiyet. Ali Koç futbolcularına tepki göstermiş, “Bu kadar kötü oyunu kabullenemiyorum” diyerek serzenişti bulunmuş ve 1 Haziran günü medyanın karşısına çıkarak konuşma kararı almıştı ve “Ben Sivas maçındaki ruhu kabul etmiyorum. Zannedersiniz Sivas şampiyonluğa oynuyordu. Futbolcuları ondan sonra görmedim. Görmek isterdim. ‘Ne yaptığınızı sanıyorsunuz siz’ diye sormak isterdim” diye konuşmuştu. O günkü Sivas maçı kadrosunda yer alan futbolcuların büyük çoğunluğu bugün yok.
HEDEF ÜÇ MAÇI HASARSIZ GEÇMEK
Ligde ve Avrupa’da bir hafta içerisinde birbirinden zorlu üç maç oynayacak olan Fenerbahçe’de teknik direktör Vitor Pereira virajı hasarsız geçebilmek için Samandıra’da seferberlik ilan etti. 12 Eylül’de Sivasspor, 16 Eylül’de Eintracht Frankfurt, 19 Eylülde ise Başakşehir’le oynayacak Sarı-Lacivertlilerde Pelkas’ın sakatlığını atlatması, Novak’ın idmanlarda yer alması, İrfan Kahveci’nin ise beklenen süreden önce dönüş yapması elbette sevindirici gelişme. F.Bahçe’yi Sivas önünde pazar günü farklı bir on birle izleyeceğiz.
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