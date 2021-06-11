Ali Koç, 1907 Engelli Yıldızlar Basketbol Takımı'yla bir araya geldi, engelsiz erişim sözü verdi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 1907 Engelli Yıldızlar Basketbol Takımı'yla yemekte bir araya gelirken, tüm tesislerde maksimum düzeyde engelsiz erişim için güncelleme yaptıklarını söyledi.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile genel sekreter Burak Kızılhan, 1907 Engelli Yıldızlar Basketbol Takımı'yla yemekte bir araya geldi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Dalyan Club'da yenen yemekte 1907 Engelli Yıldızlar Basketbol Takımı'nın tüm oyuncuları ve teknik heyetinin yanı sıra Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ruşen Çetin ile 1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Rıfat Perahya da hazır bulundu.
HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde play-off'a yükselen 1907 Engelli Yıldızlar Basketbol Takımı'na moral niteliği taşıyan yemekte başkan Ali Koç ve genel sekreter Burak Kızılhan basketbolculara başarı dileklerini iletti. Ali Koç, Fenerbahçe dahil tüm spor tesislerinde engelsiz erişim için çalıştıklarını da iletti.
HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off karşılaşmaları, 21-29 Haziran tarihlerinde Yalova'da yapılacak. Üç maç üzerinden oynanacak müsabakalarda 2 galibiyet alan kulüpler yarı finale yükselecek. 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar Basketbol Takımı play-off turunda Bağcılar BBSK ile karşılaşacak.
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