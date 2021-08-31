Ali Koç'tan son dakika transfer açıklaması

31 Ağustos 2021 Salı, 22:40

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Haber Global kanalında katıldığı canlı yayında futbol takımının transfer gündemi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Ali Koç, golcü oyuncu Samatta'nın transfer olmak üzere olduğunu, Perotti'nin de gideceğini söyledi.

Beklenen performansı gösteremeyen Samatta için Ali Koç, "Samatta gidiyor. Belki de şu an konuşurken bitmiştir, açıklanır." diye konuştu.

Açıklamalarına devam eden Koç, "Diego Rossi'nin sağlık kontrolleri yeni bitti ve imzalar atıldı. Transfer bedeli yok. Caulker ile oynamak istediği için yollarımızı ayıracağız. Çin'den çok iyi bir teklif var, onu değerlendirmiyor şu an. Türkiye'den çok iyi teklifler var. Konuyu kişiselleştirdiği için belli şartlar önümüze sunuyor." ifadelerini kullandı.

Bazı oyuncuların gerekli yardımı göremediğini söyleyen Ali Koç, "Şu an yollarımızı ayıracağımız ama sorun çıkaran oyuncular var. Sorun çıkarana sorun çıkarırız. 1 tanesi için hatırı sayılır bonservis alıyorduk. Gitmem diye tutturdu. UEFA ile sorunlarımızı da çözecekti" dedi.

Transfere dair açıklamalarına devam eden Ali Koç, "Zanka takımdan ayrıldı, Niang ile hiç görüşmedik. Halil, 'Bonservisimi alırsanız Fenerbahçe'de oynamak isterim' dedi. Bizim FFP yüzünden kulübünün istediği şartları vermemiz mümkün değildi. Kiralık olarak Galatasaray'a gitmesi daha uygundu. Uzun süredir Galatasaray'ı beklemiş. Şansı bol olsun. İyi bir aileden geliyor. Yolu açık olsun. Hayırlı olsun" sözlerini söyledi.



