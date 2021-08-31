Fenerbahçe, M'Baye Niang'ı transfer ediyor
Forvet bölgesine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, M'Baye Niang için girişimlere başladı.
Forvet hattını güçlendirmeye devam eden Fenerbahçe, uzun süredir gizli yürüttüğü transfer çalışmasında sona yaklaştı.
Son olarak Rennes forması giyen M'Baye Niang'ın Fenerbahçe'nin yeni forveti olması bekleniyor. Daha önce Milan, Torino, Ahli ve Rennes formaları giyen 26 yaşındaki M'Baye Niang'ın forvet hattının birçok bölgesinde oynaması futbolcusu daha cezbedici yapıyor.
Fenerbahçe, oyuncunun kulübü Rennes'e hem kiralık hem de satın alma teklifi yapmak istiyor. Uzun süredir forvet bölgesine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, transferi artık bitirmek istiyor.
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