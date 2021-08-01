01 Ağustos 2021 Pazar, 13:09

Sosyal güvenlik uzmanı, gazeteci Ali Tezel beyin kanaması geçirdi.

Eşi Derya Demir Tezel Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

Yoğun bakımda. Beyin kanaması geçirdi eşim. Durumu iyi olacak.



