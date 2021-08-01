Ali Tezel beyin kanaması geçirdi

Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel, Muğla'da beyin kanaması geçirdi. Gelişmeyi Tezel'in eşi Derya Demir duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
01 Ağustos 2021 Pazar, 13:09
Ali Tezel beyin kanaması geçirdi
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Sosyal güvenlik uzmanı, gazeteci Ali Tezel beyin kanaması geçirdi.

Eşi Derya Demir Tezel Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yaptığı paylaşımda şunları yazdı:  

Yoğun bakımda. Beyin kanaması geçirdi eşim. Durumu iyi olacak.



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