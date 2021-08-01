Ali Tezel beyin kanaması geçirdi
Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel, Muğla'da beyin kanaması geçirdi. Gelişmeyi Tezel'in eşi Derya Demir duyurdu.
Sosyal güvenlik uzmanı, gazeteci Ali Tezel beyin kanaması geçirdi.
Eşi Derya Demir Tezel Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yaptığı paylaşımda şunları yazdı:
Yoğun bakımda. Beyin kanaması geçirdi eşim. Durumu iyi olacak.
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