Aliağa'da tersanedeki patlamada yaralanan işçi yaşamını yitirdi
İzmir'in Aliağa ilçesinde, gemi sökümü sırasında patlamanın ardından çıkan yangında ağır yaralanan Oğuz Taşkın (30), 3 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, pazartesi günü saat 16.00 sıralarında, Atatürk Mahallesi'ndeki gemi söküm bölgesindeki tersanede meydana geldi. Yolcu gemisinin sökümü sırasında patlamayla birlikte yangın çıktı. İşçilerden Yılmaz Demir (55) ile Oğuz Taşkın, alevler arasında kaldı. Diğer işçilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve AKUT ekipleri sevk edildi. Ekipler, işçilerden Yılmaz Demir'in yaşamını yitirdiğini, Taşkın'ın ise ağır yaralı olduğunu belirledi. Oğuz Taşkın, ambulansla önce Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı daha sonra Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yanık ünitesine sevk edildi. Tedaviye alınan Taşkın, 3 gün sonra doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Oğuz Taşkın'ın cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Sivas'ın Zara ilçesine gönderildi.
Video Haberler
- Otoparkta kontrolden çıkan aracın kazası kamerada
- Van Gölü'nde korku dolu anlar: Seferber oldular
- Merkel televizyonda uyuyakaldı
- Patenci gencin tehlikeli yolculuğu kamerada
- Kamyon, doğalgaz boru hattını patlattı
- A Spor canlı yayınında dikkat çeken diyalog
- Turistler camları kırıp otobüsten atladı
- Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 2 ağır yaralı
- Çay toplayacakları bahçeden tüp topladılar
- Mersin’de orman yangını
En Çok Okunan Haberler
- İşte Melih Bulu'nun yerine getirilen isim
- Gizli ziyarette alınan karar
- Bir gece yarısı geldi, bir gece yarısı gitti
- Emniyet Müdürü'nü şehit eden polisin ifadesine ulaşıldı
- Aşı uygulamasında güncelleme yapıldı
- Adil Öksüz olmadı, baldızını alalım
- Gizli ziyarette alınan karar
- AKP-MHP oylarında büyük düşüş
- Binance’a bir kötü haber daha
- Melih Bulu'yu kendi yasağı vurdu