Aliğa'da alarm! 600 ton asbest barındıran uçak gemisi sökülecek

31 Mayıs 2021 Pazartesi, 09:42

Brezilya donanmasına 21 yıl hizmet veren ve içerisinde 600 ton asbest barındırdığı iddia edilen uçak gemisi Nae Sao Paulo’nun Aliağa’ya getirilip sökülecek olmasına tepkiler büyüyor.

Çevre örgütleri ve STK’lar endişeli.

Haklılar tabii.

Nae Sao Paulo adlı gemi neredeyse 3 futbol sahası büyüklüğünde.

Bakıldığında gemi başlı başına bir atık zaten.

Söküm işleminin sonrasında bu atıkların yaratacağı risklerin büyüklüğü uzmanları korkutuyor.

Kanserojen etkisi olan asbestin kullanımı uzun yıllar önce yasaklanmışken, bu risk nasıl göze alınabiliyor ilginç.

Her şeyi geçelim bu sökümü yapacak emekçiler ve bölge insanları çok büyük bir riskle karşı karşıya.

Daha önce benzer bir gemi İngiltere’de sökülmüş, raporlara göre 765 ton asbest 1500 ton civarında tehlikeli atık bulunmuş.

Bunları bile bile bu geminin kara sularımıza girmesine izin vermek büyük bir delilik olacaktır.

Hiçbir şey insan sağlığından önemli değildir.

Sürecin hukuki olarak durdurulması konusunda tüm STK’ların birlik olması şarttır.

Diyeceksiniz ki bu iş dünyada yahut Avrupa’da nasıl yapılıyor?

Çok net ifade edeyim;

Avrupa’da gemi söküm tesisleri özel havuzlarda ve özel ekipmanlar eşliğinde yapılmakta. Çıkan atıklar da yok edilmek üzere doğru yerlere gönderilmekte.

Peki ya bizde?

Bizde süreç hem karada hem denizde ortak yürütülüyor.

Yani atıkların karaya ve denize bulaşması yüksek olasılık.

Yahu biz hangi işi doğru yapıyoruz ki bunu yapalım?

Bakın altını çok net çizmek istiyorum.

Asbest dediğiniz kimyasal çok tehlikeli.

Yaratacağı büyük tehlikeler ile gemi söküm işçileri karşı karşıya.

Kanser veya akciğer rahatsızlıkları geçirmeleri kuvvetle muhtemel.

Ya Aliağa halkı?

Şöyle söyleyeyim;

Sadece Aliağa, sadece İzmir olarak değil bunu dünyayı ilgilendiren bir çevre sorunu olarak düşünmeliyiz.

Evet yaşanacak kirlilik belki İzmir’i ve güzel İzmirlileri etkileyecek lakin dünyanın içinde bulunduğu ekolojik sisteme vereceği zarar çok büyük.

İnsanların yaşam kalitesine etkileri çok fazla.

Gelin erken harekete geçelim.

Gelin bu tehlikeyi kara sularımıza girmeden aşalım.

Söküm işlemleri sırasında; doğa ve halk sağlığı yönünden bir felakete yol açacak, Aliağa’nın doğal hayatına, deniz, toprak ve hava kirliliğine maruz kalmamasına destek olalım.

Ne dersiniz?