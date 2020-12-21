Alım gücü de yüzde 40 düşen emekli daha zor bir kış geçirecek

21 Aralık 2020 Pazartesi, 06:00

Türkiye’de milyonlarca emekli açlık sınırının da altında, 1500 TL’ye hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Emekli örgütleri emekli aylıklarının asgari ücrete eşitlenmesi ve intibak yasası çıkarılmasını isterken, SSK ve BAĞ-KUR emekliler ise Ocak 2021’de açıklanacak bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında yapılacak zam oranına kilitlendi. Haziran ayından bu yana Tüketici Fiyat Endeksi artışı yüzde 7.03 olarak gerçekleşti. Aralık ayı enflasyonuna bağlı olarak emekliler en iyi ihtimalle yüzde 7 zam alacak. Aldığı zamlar ve ücretlerle ayakta kalamayan emeklilerin çalışma kanalları da tıkanıyor ve iş bulma ümitleri tükeniyor. Kasım 2020 itibarıyla İŞKUR kapısında iş bekleyen 55 - 65 yaş üstü kişilerin sayısı 60 bin 877.

İŞE YERLEŞTİRİLENLER YARIYA DÜŞTÜ

İŞKUR verilerine göre Ocak-Kasım 2019 döneminde 55 - 65 üstü yaş grubunda 32 bin 97 kişi işe yerleştirilirken bu yıl aynı dönemde aynı yaş grubunda işe yerleştirilenlerin sayısı 15 bin 757’ye geriledi.

DİSK’e bağlı Emekliler Sendikası (Emekli-Sen) Genel Başkanı Cengiz Yavuz, sokaktaki enflasyonun yüzde 40-50’lere ulaştığı, pandemi koşullarında giderlerin arttığını vurguladı.

Şu anda Türkiye’de 9 milyonu aşkın emeklinin açlık sınırının altında ücretle geçinmek durumunda kaldığını anlatan Cengiz Yavuz şu değerlendimeyi yaptı:

İNTİBAK YASASI ÇIKARILMALI

- Henüz açıklanmayan aralık ayı enflasyon oranı var. Ocak 2021’de açıklanacak. Ama yüzdelik olarak gelecek bir zam emeklilere insanca yaşama koşulları sunmaz.

- 1500 TL’nin altında ücret alan ve ancak Hazine yardımıyla 1500 TL’ye çekilen emekli ücretlerine sıfır zam gelecektir.

- Bizim mücadelemiz bir yasa değişikliğinin hayata geçirilmesi ve ondan sonra da toplu pazarlık ve toplu sözleşme masasından temsil edilmemiz üzerine kurulu.

- Talebimiz İntibak Yasasının hayata geçirilmesidir. 2000 yılı öncesi ve 2000-2008 sonrası emekli olanların ücretleri arasında ve farklı kurumlarda emekli olanlar arasında ciddi uçurum var. Aylık bağlanma oranları yeniden güncellenmeli.

- Emeklinin alım gücü yılbaşından bu yana yüzde 40 düştü. En düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine getirilmeli. DİSK asgari ücretin 3.800 TL net olmasını istedi. Bu son derece yerinde bir istek.

İŞSİZ KALDILAR, SORUNLARI ARTTI

- Pandemi öncesinde 7 milyon civarında emekli ikinci bir işte çalışıyordu. Büyük kısmı bu dönemde işsiz kaldı ve sorunları katlanarak arttı. Kış koşullarını doğalgaz, elektrik ve diğer her şeye gelen zamları da düşünürsek bu kışı emekliler için çok zor geçecek.

- Emeklilerin sadece yüzde 2-3’ü aldığı emeklilik maaşıyla geçinebiliyor. Onlar da yoksulluk sınırında ya da altında ücret alan arkadaşlarımız.

- İkinci bir işte çalışan arkadaşlarımız pandemiden kaynaklı çalıştıkları ek işlerden ayrılmak durmunda kaldı. Gençlerin bile iş umudunun olmadığı bir dönemde yaşlılarımızın iş ümidinin olmaması doğal.