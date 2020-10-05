Aliyev: Barış sürecinde Türkiye mutlaka olmalıdır

05 Ekim 2020 Pazartesi, 15:49

Azerbaycan Cumhurbaşkanı ilham Aliyev TRT Haber’e özel açıklamalar yaptı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, işgal altında olan bölgelerin geri verilmesi durumunda barışın sağlanacağını belirterek, "Ateşkes için bize uluslararası garantiler verilmeli. Her iki taraf askerlerine talimat vermelidir. Barış sürecinde Türkiye mutlaka olmalıdır" dedi.

TRT Haber'de önemli açıklamalar yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, “Azerbaycan ordusu ilerliyor. Birçok yer işgalden kurtarıldı. İşgal altında lan bölgeler bize verilirse barış sağlanır” dedi.

"30 YIL BEKLEDİK"

Uluslararası kuruluşların bu konuyu çözmesini 30 yıl beklediklerini beklediklerini belirten Aliyev şunları ifade etti:

"Azerbaycan halkı ve cumhurbaşkanının bu durumu kabülleneceğini mi düşünüyorlar? Kutsal kentimiz Şuşa'nın Ermenilerin elinde kalacağını kabülleneceğimi mi düşünüyorlar? Şuşa'da sözde yönetimin başkanı 'yemin töreni' düzenlemişti. Şimdi yas töreni düzenleyecek. Fare gibi saklanıyor. Ortaya çıksın. Ermenistan başbakanı Şuşa'da dans ediyor ve bizim bunu kabülleneceğimizi mi zannediyor? Yanılıyor. Bunu hiçbir zaman kabüllenmeyeceğiz. Sözde yönetimin parlamentosunu Şuşa'ya taşımak da ne demek? Bu da Azerbaycanlılara hakaret etme girişimidir. Cebrail'e Ermenistan'dan yeni yol çekmek ne demek? Bu, orada yasadışı yerleşim yapılacağı anlamına geliyor. Lübnan'dan ve başka yerlerden Ermenileri getirerek bizim tarihi şehirlerimize yerleştiriyorlar” dedi.

Aliyev sözlerine “Tüm uluslararası konvansiyonları ihlal ediyorlar. Bunlara bir söz söyleyen oldu mu? AGİT Minsk Grupu, Avrupa Birliği bir açıklamada bulundu mu? Bulunmadı. Dediler ki bu bizi ilgilendirmiyor. Umursamıyorlarsa, şimdi de umursamasınlar. Bazı ülkeler bize iftira atıyor, bazı Avrupa ülkeleri bizi itham ediyor. Gitsinler aynaya baksınlar" şeklinde devam etti.

"RUSYA TARAF TUTMUYOR"

Aliyev sözlerini Türkiye ile ilişkilerine değinerek şöyle sürdürdü:

"Türkiye bu işlerde faal olmalıdır. Türkiye'nin verdiği desteğe teşekkür ediyorum. Türkiye'nin net tavrı çok önemli. Türkiye sonuna kadar biz Azerbaycan'ın yanındayız dedi. Bu Birçok başka aktörlere de uyarı oldu. Barış sürecinde Türkiye mutlaka olmalıdır."

Aliyev, "Rusya ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler yüksek seviyededir. Rusya mesuliyetli ve büyük ülke gibi tavır gösteriyor. Rusya'dan olumlu mesajlar geliyor. Herhangi bir tarafı tutma söz konusu değil. Ermenistan buna çok umut ediyordu. Ermenistan bizim doğrudan kendilerine saldırmamızı istiyor. Ermenistan bölgedeki stratejik noktaları hedef aldı. Ermenistan içinde ciddi rahatsızlık var." dedi.