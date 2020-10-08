Aliyev: Samimiyeti ve adaletine güvendiğimiz ülkeler barışın garantörü olabilir
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ sorunu aktif bir aşamaya girdi, bu sorunu kimin çözebileceği açık. Bize açılan ateşe rağmen Ermenistan topraklarını vurmuyoruz" ifadelerini kullandı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ’da
yaşanan çatışmalara ve duruma ilişkin resmi Twitter hesabı üzerinden
açıklamalarda bulundu.
Aliyev, "Samimiyeti ve adaletine güvendiğimiz ülkeler
garantör olabilir. Ermenistan çatışmaları uluslararası hale getirmeye
çalışıyor. Ermenistan çatışmalara Kollektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nü
çekmeye çalışıyor" dedi.
Aliyev paylaşımına, “AGİT-Minsk Grubu ve uluslararası
toplumun tüm çağrıları havada kalıyor. Karabağ sorunu aktif bir aşamaya girdi,
bu sorunu kimin çözebileceği açık. Bize açılan ateşe rağmen Ermenistan
topraklarını vurmuyoruz" şeklinde devam etti.
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