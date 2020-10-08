Aliyev: Samimiyeti ve adaletine güvendiğimiz ülkeler barışın garantörü olabilir

08 Ekim 2020 Perşembe, 14:29

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ’da yaşanan çatışmalara ve duruma ilişkin resmi Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Aliyev, "Samimiyeti ve adaletine güvendiğimiz ülkeler garantör olabilir. Ermenistan çatışmaları uluslararası hale getirmeye çalışıyor. Ermenistan çatışmalara Kollektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nü çekmeye çalışıyor" dedi.

Aliyev paylaşımına, “AGİT-Minsk Grubu ve uluslararası toplumun tüm çağrıları havada kalıyor. Karabağ sorunu aktif bir aşamaya girdi, bu sorunu kimin çözebileceği açık. Bize açılan ateşe rağmen Ermenistan topraklarını vurmuyoruz" şeklinde devam etti.