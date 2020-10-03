Aliyev: Türkiye'nin Karabağ'a asker gönderdiği iddiaları doğru değil

03 Ekim 2020 Cumartesi, 13:49

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türk ordusundan askerlerin, Dağlık Karabağ’daki çatışmalarda yer aldığı yolundaki iddiaları yalanladı. Aliyev, Al Jazeera televizyonuna açıklamalarında, ‘Türk ordusu mensubu askerlerin Karabağ’da Azerbaycan saflarında savaştığı’ biçimindeki suçlamalar sorulunca, “Bu bir yalan, bu bilgiye dair bir kanıt bulunmamaktadır. Bu hususta daha önce bir açıklama yapmıştım” dedi.

“DELİL YOK”

Karabağ’da gerilimin yeniden tırmanmasını izleyen birkaç saat içinde Türkiye tarafının Azerbaycan’a tam destek verdiğini açıkladığını hatırlatan Aliyev, “Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan defalarca çok mühim açıklamalar yaptı. Ancak Türkiye hiçbir biçimde bu çatışma durumuna dahil değildir” vurgusunu yaptı.

Sputnik'in haberine göre Azerbaycan Devlet Başkanı, Ermenistan hava sahası içerisinde ülkenin bir Su-25 uçağının, ‘bir Türk jeti tarafından vurulduğu’ iddiasına ilişkinse şunları söyledi: “Bu bir uydurma haber. Delilleri nerede? Delilleri yok. Havalanan ve sonra da iniş yapan her bir uçak bilgisayarda görülür. Ermenistan’ın Su-25 uçağı pilotun deneyimsizliğinden düşmüştür.”

Azerbaycan lideri şöyle devam etti: “Minsk Grubu eş başkanlarının bu iddia konusunda ne düşündüklerini açıklamamış olmasına şaşıyorum. Bunun yanında içlerinden bazıları, Azerbaycan ile Türkiye’nin paralı asker getirttikleri şeklindeki uydurma haberler hakkında yorum yapıyor.”