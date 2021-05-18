Aliyev ve Sullivan arasında kritik görüşme
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Azerbaycan-Ermenistan sınır belirleme sürecinde meydana gelen anlaşmazlıkları görüştü.
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Aliyev ve Sullivan arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, Azerbaycan ve ABD ikili ilişkilerinden duyulan memnuniyet dile getirilerek bu ilişkilerin hem ülke hem de bölgede barış ve güvenliğin sağlanması açısından önemine dikkat çekildi.
Sullivan, Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan son gerginlikle ilgili endişe duyduğunu belirterek bu tür fikir ayrılıklarının barış yoluyla çözülmesinin önemini vurguladı.
İki ülke arasında uluslararası sınırın çizilmesi için taraflar arasında yapıcı görüşmeler yapılması gerektiğini kaydeden Sullivan, ABD'nin bölgede barış sağlanmasına olan bağlılığını ifade etti.
BARIŞ VE İSTİKRAR VURGUSU
Cumhurbaşkanı Aliyev de Azerbaycan'ın bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına bağlı kaldığının altını çizdi.
Bölgede çatışma sonrası durumu olumlu bulduğunu belirten Aliyev, Azerbaycan-Ermenistan sınırı da dahil olmak üzere bölgede durumun istikrarlı olduğunu bildirdi.
Aliyev, Azerbaycan ile Ermenistan arasında uluslararası sınırların çizilmesine ilişkin görüşmelere başlanması gerektiği konusunda Sullivan ile aynı fikirde olduğunu, bu sürecin 10 Kasım 2020'de Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında imzalanan üçlü bildiriye uygun olarak hayata geçirilmesinin önemli olduğunu belirtti.
BARIŞ VE MÜZAKERE İLE ÇÖZÜLMELİ
Ermenistan'ın sınır hattının belirleme sürecinde orantısız tepki göstermesinin ve konuyu "uluslararasılaştırma" girişiminde bulunmasının bölgede gerilimin artmasına neden olabileceğini kaydeden Aliyev, tüm anlaşmazlıkların barış yoluyla ve müzakere süreci çerçevesinde çözülmesi gerektiğine işaret etti.
Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgalinden kurtarılan Laçın ve Kelbecer illerinde, Ermenistan ile sınırdaki bazı mevzilere yerleşmiş ve bu durum, iki ülke arasında gerginliğe neden olmuştu.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ordusunun yerleştiği bazı bölgelerin Ermenistan toprağı olduğunu iddia ederek konuyla ilgili Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütüne başvurmuştu.
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