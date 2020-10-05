Aliyev'den Ermenistan'a yeni şart: Özür dilesinler
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan ile çatışmaların sürdüğü Dağlık Karabağ'da operasyonların durdurulması için şartlarını açıkladı. Aliyev, "Paşinyan, Azerbaycan halkından özür dilesin ve Karabağ'ın Ermenistan toprağı olmadığını söylesin" ifadelerini kullandı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, askeri harekatı sonlandırma koşulu olarak Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’dan çekilmek için bir takvim belirlemesini istedi. Aliyev, "Bize Ermenistan ordusunun işgal ettiği topraklardan çekilmesinin takvimini versin" ifadelerini kullandı.
Aliyev, Azerbaycan ordusunun operasyonları durdurması için şu şartları açıkladı:
"Ermenistan ordusu topraklarımızdan çıksın. (Paşinyan) Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanıdığını açıklasın. Azerbaycan halkından özür dilesin ve Karabağ'ın Ermenistan toprağı olmadığını söylesin. Bize Ermenistan ordusunun işgal ettiği topraklardan çekilmesinin takvimini versin. O zaman biz de ateşkesi sağlayacağız. Halbuki şimdi şiddetli çatışmaların devam ettiği zamanda bunu yapmak zordur. Çünkü biz dursak da onlar durmayacak. Fakat her bir durumda bunun üzerinde çalışılabilir."
TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ
Azerbaycan'ın 'toprak bütünlüğünü temin etmek için mücadele yürüttüğünü' vurgulayan Aliyev, 'kurtarılan tüm şehirleri yeniden kuracaklarını, Ermeniler'in tahrip ettiği tüm camileri onaracaklarını' belirtti. Aliyev, Cebrail kenti ile Karhulu, Şükürbeyli, Yukarı Maralyan, Çereken, Daşkesen, Horovlu, Decal, Mahmutlu ve Caferabat köylerinin Azerbaycan askerlerince kurtarıldığını bildirdi.
YILLARDIR BEKLİYORUZ
Dağlık Karabağ sorununun müzakere yoluyla çözülmesi için yıllarca umutla beklediklerini belirten Aliyev, Ermenistan'ın ise daha da ileri gittiğini, toprakları geri vermeyecekleri konusunda beyanlarda bulunduklarını hatırlattı. Aliyev, Azerbaycan olarak önce beş, sonra iki ilin geri verilmesini, daha sonra Azerbaycanlıların yurtlarına geri dönmesini kapsayan aşamalı çözüm planını kabul ettiklerini belirterek, karşılığında 'Azerbaycan halkının iradesinin kırılmak istendiğini gördüklerini' ifade etti.
ÇÖZÜM SÜRECİ BALTALANDI
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın bir yıl önce "Dağlık Karabağ Ermenistan'dır" diyerek 'çözüm sürecini baltaladığını ve anlamsız kıldığını' söyleyen Aliyev, AGİT Minsk Grubu eş başkanı ülkelere, eş başkanlara, Avrupa Birliği temsilcilerine defalarca Ermenistan'a baskı yapmaları ve yaptırım uygulamaları gerektiğini söylediğini aktardı.
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