Alkollü yakalanan hakim ortalığı birbirine kattı!
Adana'da geçtiğimiz günlerde 'Sulh Hukuk Hakimi' olan Hayrettin Yavuz, alkollü bir şekilde araç kullanırken trafik polislerine yakalandı. Bu sırada polislere hakaret eden ve aracının lastiklerini kesen Yavuz hakkında soruşturma izni verildi. Yavuz, tedbiren Van Hakimliğine atandı
Habertürk'ten Emrah Doğru'nun haberine göre, Adana Sulh Hukuk Hakimi Hayrettin Yavuz, alkollü bir şekilde trafik polislerine yakalandı. Polislere güçlük çıkaran ve sık sık hakaret eden Yavuz, hakkında işlem yapılırken baygınlık da geçirdi.
Olay 15 Eylül’de Adana'da Bağlar mevkiinde meydana geldi. 216 promil alkollü şekilde araç kullanan Yavuz, polislerin müdahale etmesi sonucu araç içerisinden çıkardığı bıçak ile aracının lastiklerini kesti. Ardından hastaneye kaldırılan Yavuz'un doktorlara da saldırdığı öğrenildi.
Yavuz hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu 1.Dairesi de soruşturma izni verdi. Yavuz, tedbiren Van Hakimliğine atandı.
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