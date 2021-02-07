All-Star tartışması büyüyor

07 Şubat 2021 Pazar, 14:01

NBA’de All-Star maçı ve yetenek yarışmalarının 7 Mart’ta yapılması konusunda oyuncular birliği ve lig yönetimi anlaşmaya varırken karara tepki gösteren LeBron James’den sonra Kawhi Leonard ve Giannis Antetokounmpo da eleştirilerde bulundu.



7 Mart’ta yapılması planlanan All-Star karşılaşmasına ilişkin eleştiriler artmaya başladı. LeBron James’in maç ile ilgili, ‘’ Neden oynadığımızı anlamıyorum. Bu seneki maç için ne enerjim ne de isteğim var. ‘’ açıklamasından sonra ligdeki diğer isimler de bu seneki maçın gereksiz olduğunu söyledi. Kariyerinde dört kez All-Star’a seçilen Los Angeles Clippers’ın yıldızı Kawhi Leonard, ‘’ Bu maçı bu yıl neden oynadığımızı herkes biliyor, para. İşin ucundan daha fazla para kazanma fırsatı var. ‘’ ifadelerini kullandı. Giannis Antetokounmpo da yaptığı açıklamada, LeBron James’e katıldığını ve All-Star’ın ligin başında yapılmayacağının açıklanmasının ardından sezon ortasında yapılma kararı alınmasının oyuncular için hayal kırıklığı olduğunu söyledi.

New York Times’da yer alan haberde, geçtiğimiz gün Kevin Durant’in maçın ortasında temas takip sistemine alınarak maçtan çıkartılması sonrasında oyuncuların ligin koronavirüs protokollerinden endişe duyduğu belirtildi. Oyuncuların ligin uyguladığı protokollere güveninin azaldığı ifade edilirken pandemiye rağmen All-Star maçının düzenlenecek olmasından kaynaklı mutsuz oldukları kaydedildi.

ZİHİNSEL BASKI YORUYOR

Golden State Warriors’ın yıldız oyuncusu Draymond Green cuma günü katıldığı bir podcast programında protokollerin ve kuralların oyuncuları zihinsel olarak yıprattığını söyledi.

Bu sezonun çok daha zor geçtiğini söyleyen Green, ‘’ Antrenman veya maçın olmadığı günlerde bile tesislere gidip test olmamız gerekiyor. O gün antrenman yapmasanız bile her gün tesise gitmek, zihinsel olarak fazlasıyla yorucu oluyor. ‘’ ifadelerini kullandı.