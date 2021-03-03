All-Star’da yetenek yarışmalarına katılacak isimler belli oldu

03 Mart 2021 Çarşamba, 11:36

NBA’de bu hafta sonu Atlanta düzenlenecek All-Star’da yetenek yarışmalarına katılacak isimler açıklanırken 12 takımdan herhangi bir oyuncu pazar günkü bir etkinlikte yer almayacak.

2021 NBA All-Star’da yetenek, üç sayı ve smaç yarışmalarına katılacak isimler belli oldu. Daha önce üç sayı yarışmalarında şampiyonluğa ulaşan Stephen Curry ve Devin Booker bu sene de yarışmada yer alırken Boston Celtics’den Jayson Tatum ve Jaylen Brown, Chicago Bulls’dan Zach LaVine ve Utah Jazz’den Donovan Mitchel üç sayı yarışmasının diğer katılımcıları oldu.

SMAÇ YARIŞMASINDA 3 KİŞİ YARIŞACAK

Geçtiğimiz yılın aksine bu yıl smaç yarışmasında üç kişinin yarışacağı açıklandı. NBA tarafından yapılan açıklamada smaç yarışmasının All-Star maçının devre arasında iki raunt üzerinden yapılacağı ve yarışmada Portland’dan Anfernee Simon, Indiana Pacers’dan Cassius Stanley ve New York Knicks’den Obi Toppin’in yer alacağı ifade edildi. Boston Celtics’den Jaylen Brown, dizindeki sakatlık sebebiyle smaç yarışmasına katılacağını açıkladı.

SABONİS ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ YETENEK YARIŞMASINDA

2020 All-Star’da yetenek yarışmasında mücadele eden ve finalde Bam Adebayo’ya kaybeden Indiana Pacers’dan Domantas Sabonis, bu yıl da yetenek yarışmasında yer alacak. Sabonis ile birlikte şampiyonluk için Dallas Mavericks’ten Luka Doncic, New York Knicks’ten Julius Randle, Orlando Magic’den Nikola Vucevic, Phoenix Suns’tan Chris Paul ve Portland Trail Blazers’dan Robert Covington mücadele edecek.

NBA’de bulunan 30 takımdan 18’i en az bir oyuncuyla All-Star etkinliklerinde temsil edilecek. Bu seneki All-Star maçı ve yetenek yarışmalarında Atlanta, Charlotte, Cleveland, Detroit, Houston, Memphis, Miami, Minnesota, Oklahoma City, Sacramento, San Antonio ve Toronto’dan herhangi bir oyuncu All-Star’da yer almayacak.

