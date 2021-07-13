Alman basınından Taliban analizi: Türkiye'ye tehditler savuruyor
Alman Deutsche-Welle (DW) haber sitesi, Türkiye’nin Kabil Havalimanı’nın korunması misyonu süresince karşılaşabileceği riskleri konu alan bir analiz yayınladı.
DW, “Türkiye, Taliban’ı evcilleştirebilir mi?” başlığıyla yayınladığı analizde, “NATO askerlerinin neredeyse tamamı Afganistan'dan çekildi. Türkiye bu boşluğu doldurmak istiyor ve kendisini yeni bir koruyucu güç olarak sunuyor. Ancak Taliban, Ankara’ya açık tehditler gönderiyor” ifadesine yer verdi.
TALİBAN: İŞGAL GÜCÜ MUAMELESİ GÖRECEKLER
Ankara Üniversitesi'nden Uluslararası İlişkiler Uzmanı İlhan Uzgel DW'ye demecinde, “Son 20 yılda eğitilmiş 300 bin Afgan askeri, 60 bin Taliban askeriyle savaşıyor olsa da İslamcı militanlar toprakları geri almaya devam ediyor. Afgan şehirleri [Taliban tarafından] geri alınmaya devam ediyor ve kağıt üzerinde daha güçlü görünen Afgan ordusu, savaş alanında pek bir varlık gösteremiyor” dedi.
Uluslararası İlişkiler Uzmanı Sezin Öney ise "Taliban tarafından Afganistan'daki yabancı askerlere müsamaha gösterilmeli, ancak Türk hükümetinin bu noktada eli kolu bağlı" yorumunu yaptı.
Taliban Sözcüsü Suheyl Shaheen, Türkiye’nin Kabil misyonu üzerine yaptığı açıklamada, tam çekilmenin sağlanacağı Eylül ayından sonra ülkede kalacak tüm yabancı askerlerin işgal gücü muamelesi göreceği uyarısında bulunmuştu.
'KORKUNÇ SONUÇLARLA KARŞILAŞIRIZ'
DW'ye konuşan, Türkiye'nin eski ABD Büyükelçisi Faruk Loğoğlu da son zamanlarda bölgede Taliban'ın artan varlığına işaret ederek, “Türkiye, Taliban'ın oluşturduğu riski görmezden gelirse hem maddi hem de manevi olarak korkunç sonuçlarla karşılaşacaktır” ifadelerini kullandı.
İlhan Uzgel ise son gelişmeleri ise şu sözlerle yorumladı:
"Ankara, Batılı ortaklarını yatıştırmak amacıyla Afganistan'daki riskli görevi bile üstlenmeye hazır olduğunu ifade ediyor. Batı ile güvenlik konularında daha fazla işbirliği yapmak istediği mesajını veriyor."
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