Alman bilim insanından Covid-19 salgınıyla ilgili kritik iddia: ‘Bu bir geçiş süreci’

10 Haziran 2021 Perşembe, 10:39

Dünya koronavirüs ile mücadelesini sürdürürken Alman virologdan çarpıcı açıklamalar geldi. Alman uzman, Covid-19'un mevsimsel bir kış salgını haline gelebileceğini öne sürdü. Christian Drosten, 'yaz aylarından sonra koronavirüs vakalarının sayısının artacağını' öngördüğünü ifade etti. Virolog, 'virüsün kontrol edilebilir olacağının' altını çizdi.

Guardian'a demecinde, “[Covid vakalarındaki artış] muhtemelen 'dördüncü dalga' olarak tanımlansa da birkaç yıl boyunca tekrarlanacak. Ancak aşılarla korunabilecek. Şu anda bir geçiş dönemindeyiz” ifadelerine yer veren Drosten, son durumun, “Yeni bir epidemik aşamanın” veya “mevsimsel bir salgının” başlangıcı olduğunu” ifade etti.

Charité Üniversite Hastanesi’nde viroloji bölümünün başında yer alan Drosten, ‘virüsün giderek daha fazla kontrol altına alındığına dair açık göstergeler olduğunu söyledi. Ancak aşının ikinci dozunu yaptırmayanlar veya aşıların artık gerekli olmadığına inanan insanlar tarafından sürecin baltalandığını da’ sözlerine ekledi.