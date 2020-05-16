Alman dergisinin 'en büyük devrimciler' kapağında Atatürk de yer aldı
Almanya'da yayımlanan History Life dergisinin 'En büyük devrimciler' konseptine yer verdiği sayının kapağında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk de yer aldı.
Dünyanın çeşitli ülkelerinde yayımlanan ‘History Life’ dergisinin Almanya edisyonunda bu ayki kapak konusu ‘Die Grossen Revolutionaere – En Büyük Devrimciler’ olarak belirlendi. Derginin kapağında 8 kişi yer alırken, ‘idealleri ve ideolojileri ile dünyayı değiştiren erkekler ve kadınlar’ alt başlığı kullanılıyor.
Kapakta Mustafa Kemal Atatürk'ün kalpaklı fotoğrafı ise tam merkezde bulunuyor. ‘Modern Türkiye'nin babası Atatürk’ yazılı fotoğrafın yanı sıra, Che Guevara, Emmeline Pankhurst, Maximilien Robespierre, Vladimir Lenin, Mahatma Gandi, Rosa Luxemburg ve Mao kapakta yer bulan isimler oldu.
DÜNYAYI DEĞİŞTİREN İSİMLER
Derginin kapak tanıtımında şu ifadeler kullanıldı: “History Life'ın yeni sayısı dünyayı değiştiren kadınlar ve erkekler, tarihin en büyük devrimcileri üzerine. Kimi insan hakları için mücadele etti, kimi de ülkesini ideolojileri ile değiştirmek amacıyla mücadelesini sürdürdü. Milyonlarca insanın kaderini etkilediler. Şimdi bu büyük devrimcilerin, dönüşüme imza atanların, devrim haritalarının yolunu çiziyoruz. İdealleriyle bugünkü hale nasıl getirdiklerine bakıyoruz.”
İTALYANCA OLARAK DA YAYIMLANDI
Tarihçi yazar Mario Galloni tarafından kaleme alınan Atatürk'le ilgili bölüm 70 ile 76. sayfalar arasında. İtalya'da yayımlanan ‘Conoscere La Storia’ isimli dergide de Atatürk’le ilgili bir yazı kaleme alan Galloni, Kurtuluş Savaşı’ndan uluslararası anlaşmalara kadar geniş bir analiz yapıyor.
Kaynak: Sözcü
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