Alman devlet televizyonundan skandal PKK belgeseli!

18 Aralık 2020 Cuma, 12:49

Alman devlet televizyonu ZDF'nin Info kanalında yayınlanan, “Baskı, terörizm ve ihanet altındaki Kürtler” başlıklı belgeselde açıkça terör örgütü PKK propagandası yapıldı.

Belgeselde, Irak'ın Erbil kentinin yanı sıra Türkiye, Almanya, Suriye ve Irak'ın çeşitli diğer bölgelerinde çekilen görüntüler, Doğu Anadolu'nun kuzeyinden başlayarak bir yandan Basra, diğer yandan da Hatay'a kadar uzanan geniş bir “Kürt bölgesi” haritası altında gösterildi.

"TÜRKİYE'YE 'İŞGALCİ' TANIMLAMASI"

Sözcü’den Ali Gülen’in haberine göre belgeselde, Türkiye'den Almanya'ya kaçan PKK'liler, HDP'li politikacılar, Erbil'deki Iraklı Kürtler, sözde Kürt devleti yanlısı Ezidiler ve terör örgütü PKK’nin Suriye'deki uzantısı YPG'ye mensup teröristlerin konuşturulduğu iddia edildi.

Belgeselde Türkiye, işgalci ve bağımsız Kürt devletini engelleyen ülke olarak gösterildi.

ZDF, kapısında Alman ve sözde Kürt devleti bayrağı bulunan bu derneği tanıtırken, “Burada Kürt çocukları unuttukları ana dilleri Kürtçe, dinleri ve dilleri öğretiliyor. Otonom ve bağımsız bir Kürdistan geleceği için” dedi.

Görüntülerde, terörist elbiseleri giydirilmiş Kürt çocukları yer aldı.

PKK'lilerin tümü, bağımsız ve özgürlük savaşçısı olarak tanıtılırken, ABD'nin Kuzey Irak ve Suriye'den kısmen çekilmesiyle yalnız kalmalarından dolayı üzüntüleri dile getirildi ve onların Türkiye aleyhine söyledikleri sözler yayınlandı.

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nin Kalkar Kasabası'nda kurulan ve bağımsız Kürt devleti yanlısı propagandalar yapan “Mala Ezdai” isimli dernekte, Alman ve Yahudi cemaatleriyle yapılan toplantılar gösterildi.