Alman Dışişleri Bakanı, Mesut Özil'i sordu!

18 Ocak 2021 Pazartesi, 18:07

Avrupa Birliği’nin (AB) dönem başkanlığını Portekiz'e devreden Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, çalışma ziyareti için Ankara’ya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşen Maas, toplantının ardından yaptığı açıklamada Mesut Özil transferine de değindi.

Mesut Özil’in Almanya Milli Takımı ile büyük başarılara imza attığının altını çizen Maas, şunları söyledi:

“Ben biliyorum ki Türkiye’deki insanlar çok duygusal taraftarlar… Mesut Özil gerçekten Alman futbolu ve milli takımı açısından çok büyük başarılara imza attı. Şimdi Türkiye’de oynayacağı zaman başarılı olmasını arzu ediyorum. Tabi İstanbul’da mutlu olmasını ümit ediyorum. Fenerbahçe formasıyla çocukluk fotoğrafları olduğunu söyledi bana Mevlüt… Bu nedenle Mesut Özil’e en iyi dileklerimi sunmak istiyorum.”

ÇAVUŞOĞLU: BENİM DE ÇOCUKLUK TAKIMIM FENERBAHÇE

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da Mesut Özil transferi ile ilgili yaptığı açıklamada “Mesut Özil gibi dünya starının Türkiye’ye gelmesi hepimizi heyecanlandırdı. Anladık ki bir rüyası gerçekleşiyor. Ben de doğuştan Fenerbahçeliyim. Tabi şu anda Antalyasporumuz ve Alanyasporumuz var. Mesut’un da benim de çocukluk takımım Fenerbahçe… Fenerbahçe’ye geldiği için de şahsen ayrıca mutluluk duyuyorum” dedi.



