Alman fırtakeyninden Türk bandıralı gemiye Doğu Akdeniz’de arama
Yunan bir komutan tarafından sevk ve idaresi gerçekleştirilen İrini Harekatı'nda görevli bir Alman fırtakeyni, Türkiye'den Libya'ya gıda ve boya gibi muhtelif maddeler taşıyan bir gemiyi Doğu Akdeniz'de durdurarak, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde aradı. Almanya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Avrupa Birliği kuvvetleriyle birlikte Akdeniz'deki bir Türk gemisini arama için durdurulduğunu ve Türkiye'nin itirazının ardından aramanın sonlandırıldığı belirtildi.
Türk bandıralı ROSELINA-A gemisi, taşıdığı insani yardım malzemeleri ile İstanbul'dan demir alarak Libya'ya hareket etti. Gemi, dün gece Yunanistan Deniz Kuvvetlerinden bir komutanın sevk ve idaresinde yapılan İrini Harekatı'nda görevli Alman fırtakeyni tarafından Mora yarımadasının güneybatısında uluslararası hukuka aykırı bir şekilde durduruldu.
İZİNSİZ ŞEKİLDE İNİŞ YAPTILAR
Deniz hukukuna göre, gemilerde arama yapabilmek üzere gemiye personelin çıkması için bayrak devletinin rızasının alınması gerekmesine rağmen, Türkiye'den böyle bir izin almadan Hamburg Fırkateyni'nin personeli gemiye helikopterden iniş yaptı. Personelin gemiye helikopterden inişi ve Hamburg Fırkateyni'nin ROSELINA-A gemisi çevresindeki hareketleri de gemi personeli tarafından cep telefonuyla anbean kaydedildi.
TÜRKİYE ULUSLARARASI GİRİŞİMDE BULUNMAYA HAZIRLANIYOR
Geminin süratini düşürterek, yolundan engelleyen askerler Türkiye'den izin almadan, yapılanın hukuki olmadığı yönünde yapılan tüm ikazlara uymayarak gemideki tüm konteynerleri açarak aradı. Sabahın ilk ışıklarına kadar süren aramanın ardından gemide insani yardım malzemesi, bisküvi gibi gıda maddeleri, boya gibi maddeler dışında bir şey olmadığını anlayan askerler gemiden ayrıldı.
Gemi Misrata Limanı'na doğru seyrine devam ederken, Türkiye'nin konuyla ilgili uluslararası kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunacağı öğrenildi. Güvenlik kaynakları da konuya ilişkin yaptıkları değerlendirmede, İrini hareketi unsurlarının bayrak devletinin rızası olmadan gemiye çıkmasını hukuka aykırı bir davranış olarak nitelendirdi.
Yaşanan skandal nedeniyle geminin saatlerce Akdeniz’de ağır deniz şartlarında maruz bırakıldığını belirten kaynaklar, olay nedeniyle açık denizlerin serbestliği ilkesinin de açık olarak ihlal edildiğini vurguladı.
ALMANYA’DAN AÇIKLAMA
Almanya Savunma Bakanlığı tarafından Türk gemisinin durdurulmasına ilişkin açıklama paylaşıldı. Avrupa Birliği kuvvetleriyle birlikte Akdeniz'deki bir Türk gemisini arama için durdurulduğunu doğruladı. Türkiye'nin itirazının ardından ise aramanın durdurulduğu belirtildi.
En Çok Okunan Haberler
- 'AKP ve MHP 6 ili daha kaybediyor'
- Rasim Ozan Kütahyalı: Allah benim belamı versin
- İmamoğlu'ndan çarpıcı 'ölü sayısı' açıklaması
- Nedir bu yargıdaki ‘İstanbul Grubu?’
- Faik Öztrak'tan Berat Albayrak tepkisi
- RTE Bahçeli’yi harcar, Bahçeli de RTE’yi; zamanı var...
- Özdağ’dan ‘PKK ile görüştü’ iddialarına yanıt
- İstanbul'da sadece bir mahallede 2200 vaka!
- Fransa'dan Türkiye açıklaması
- İYİ Parti'de 5 isim istifa etti
Video Haberler
- Koronavirüs tedbirleri AVM’de yurttaşa engel olamadı
- İmamoğlu'nun tek sözüyle büyük sevinç yaşadılar
- Ağıralioğlu canlı yayında açtı ağzını yumdu gözünü!
- Ambulans şoförünün darbedilme anları kamerada
- Levyeli saldırgan kamerada: Selektör yapınca sinirlendim
- Gökçeada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi
- Antalya'da turistlerin taciz iddiası ortalığı karıştırdı
- İzmir'de dehşet dolu anlar!
- İstanbul'da 'muhabbet' cezayla bitti
- Fatih Portakal'dan kıskandıracak paylaşım
En Çok Okunan Haberler
- 'AKP ve MHP 6 ili daha kaybediyor'
- Rasim Ozan Kütahyalı: Allah benim belamı versin
- İmamoğlu'ndan çarpıcı 'ölü sayısı' açıklaması
- Nedir bu yargıdaki ‘İstanbul Grubu?’
- Faik Öztrak'tan Berat Albayrak tepkisi
- RTE Bahçeli’yi harcar, Bahçeli de RTE’yi; zamanı var...
- Özdağ’dan ‘PKK ile görüştü’ iddialarına yanıt
- İstanbul'da sadece bir mahallede 2200 vaka!
- Fransa'dan Türkiye açıklaması
- İYİ Parti'de 5 isim istifa etti