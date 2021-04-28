Alman milletvekillerine ölüm tehdidi
Almanya’da korona virüs salgınına karşı daha etkili olabilmek için hazırlanan Enfeksiyon Koruma Yasası’nda yapılan değişikliğin ardından federal milletvekilleri ölümle tehdit edildi.
Almanya’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile daha etkili mücadele edebilmek için hazırlanan Enfeksiyon Koruma Yasası, geçtiğimiz günlerde federal mecliste yapılan oylamada kabul edilmişti. Yasada değişiklik yapılmasının ardından federal milletvekilleri ölümle tehdit edildi. Sosyal medyada ‘ölüm listelerinin’ dolaşmaya başlaması ile birlikte Federal Ceza Polis Bürosu (BKA), adı listede bulunan ve ölüm tehdidi alan politikacılara dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Sağlık Bakanı Jens Spahn ve Berlin Büyükşehir Belediye Başkanı Michael Müller gibi siyasilerin özel konutlarının önünde "sokağa çıkma yasağını durdur" sloganı ile tam adreslerinin yer aldığı bildiride, 1 Mayıs’ta eylem yapılacağı çağrısında bulunuldu. Saldırı düzenlenecek yerlerin arasında basın yayın organları ve Yahudiler Merkez Konseyi de hedef olarak gösteriliyor.
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