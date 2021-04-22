Ezhel'den 'Yeni Türkiye' yorumu: "Nazi Almanya'sından farkı yok"

22 Nisan 2021 Perşembe, 09:37

Gerçek adı Sercan İpekçioğlu olan ünlü rapçi Ezhel, “Türkiye’nin şu an Nazi Almanyası’ndan farkı yok” dedi. Almanya’da yaşayan İpekçioğlu, Instagram paylaşımında, Türkiye’nin ‘apaçık bir parti devletine dönüştüğünü’ ifade ederek, “Bu hükümet meşruiyetini tamamen yitirmiştir” dedi.

Ünlü rapçi şunları kaydetti:

“Satılan geleceğimizin, toprağımızın, emeklerimizin, mutluluğumuzun hesabını hakkını sormayan; şu saatten sonra ses çıkarmayan herkese yazıklar olsun! Biliyorum keyfiniz bozulmasın istiyorsunuz ama artık çüş.”

Ezhel'in paylaşımı şu şekilde:



