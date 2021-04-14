Almanya, 'Türkiye'de hukuk eksik' diyerek suçluyu iade etmedi
Türkiye’de “uyuşturucu ticareti yapmaktan” yargılanan sanık, Alman makamları tarafından “Türkiye’de mevcut durum itibariyle hukukun üstünlüğü ilkeleri açısından önemli ölçüde eksiklikler bulunuyor” gerekçesiyle iade edilmedi. Adalet Bakanlığı ise Alman makamların cevabını herhangi bir yorum yapmadan sanığın yargılandığı mahkemeye gönderdi.
Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi, “uyuşturucu ticareti yapma” ve “uyarıcı madde imal etme” suçundan yargılanan ve yurt dışında yaşayan sanığın iadesini Adalet Bakanlığı aracılığıyla Almanya’dan istedi. Alman yargı makamları Berlin Büyükelçiliği aracılığıyla Adalet Bakanlığı’na sanıkla ilgili cevap gönderdi. Gönderilen cevapta “Türkiye’de mevcut durum itibariyle hukukun üstünlüğü ilkeleri açısından önemli ölçüde eksiklikler bulunduğu” belirtilerek, sanığın iade edilmeyeceği bildirildi. Adalet Bakanlığı ise Alman makamların bu yanıtını hiçbir yorum yapmaksızın Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne iletilmek üzere Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi.
CHP'Lİ BAŞARIR'DAN TEPKİ
Adalet Bakanlığı’nın Alman makamlarının bu tutumuna sessiz kalmasını eleştiren CHP Mersin Milletvekili Av. Ali Mahir Başarır ise yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:
“Sayın Bakan, siz bu ülkenin Adalet Bakanı’sınız. Ben Adalet Bakanı olsam, eğer bu ülkede hukuk varsa, adalet varsa, bağımsız yargı varsa, hukukun kuralları herkese eşit uygulanıyorsa, bu kâğıdı yırtarım. Ama siz de kabul ediyorsunuz, hiç dokunmadan mahkemeye gönderiyorsunuz. Sizin yerinizde olsam yüzüm kızarır. Gerçekten bağımsız bir yargı olduğuna, hukukun üstünlüğüne, hukuk devletine inanıyorsanız, Dışişleri Bakanlığı vasıtasıyla Berlin Eyalet Mahkemesi ve Almanya’ya en üst derecede tepki verin, ama veremiyorsunuz. Siz Türkiye’de suçsuz günahsız insanlarla uğraşıyorsunuz, afiş asan parti ve ilçe başkanlarıyla uğraşıyorsunuz, siz emekli amiralleri 8 gün gözaltında tutuyorsunuz ama bu ülkelere hiçbir şey söylemiyorsunuz. Gücünüz kime yetiyor? Gidin Almanya’ya gerekeni söyleyin. Söylemiyorsanız da bu yazıdan utanın.”
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