Mercedes-Benz'in çatı şirketi Daimler'den elektrikli araç hamlesi

22 Temmuz 2021 Perşembe, 14:43

Alman otomotiv üreticisi Mercedes-Benz'in çatı şirketi Daimler, elektrikli araç üretimiyle ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada, on yıl sonunda elektrikli Mercedes-Benz araçlarına tam geçiş için 40 milyar avro yatırım yapılacağı belirtildi.

Firmadan yapılan açıklamada, 2025 yılına kadar tüm modellerin elektrikli versiyonuna sahip olacağını ve geçişi sağlamak için sekiz pil üretim tesisi açılacağı da aktarıldı.