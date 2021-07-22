Mercedes-Benz'in çatı şirketi Daimler'den elektrikli araç hamlesi
AFP'nin haberine göre, Alman otomotiv üreticisi Mercedes-Benz'in çatı şirketi Daimler, elektrikli araçlara tam geçiş için açıklamada bulundu.
Alman otomotiv üreticisi Mercedes-Benz'in çatı şirketi Daimler, elektrikli araç üretimiyle ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada, on yıl sonunda elektrikli Mercedes-Benz araçlarına tam geçiş için 40 milyar avro yatırım yapılacağı belirtildi.
Firmadan yapılan açıklamada, 2025 yılına kadar tüm modellerin elektrikli versiyonuna sahip olacağını ve geçişi sağlamak için sekiz pil üretim tesisi açılacağı da aktarıldı.
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