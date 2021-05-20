Alman yıldız Podolski, Antalyaspor'a teşekkür etti
Lucas Podolski Antalyaspor taraftarına teşekkür etti. Bu mesaj, "veda" olarak yorumlandı.
F. TAV Antalyaspor'un Alman forvet oyuncusu Lukas Podolski, uzun bir sezonu geride bıraktıklarını, sonuna kadar mücadele verdiklerini belirterek, kendilerini destekleyen tüm Antalyaspor taraftarına teşekkür etti. Bu mesaj, "veda" olarak yorumlandı. Podolski'nin adı eski takımı Galatasaray ile de anılıyor.
PODOLSKİ: SEZON İSTEDİĞİMİZ GİBİ BİTMEDİ
Podolski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uzun bir sezonu geride bıraktık. Sonuna kadar savaştık. Maalesef sezon planladığımız şekilde tamamlanmadı ama sporun içinde bu da var. Sezon boyunca bizi evlerinden ve stadyumdan destekleyen tüm Antalyaspor taraftarlarına canı gönülden teşekkür ederim" ifadesini kullandı.
Daha önce Bayern Münih, Köln, Arsenal, Inter, Vissel Kobe ve Galatasaray forması da giyen 35 yaşındaki futbolcunun paylaşımı, kısa sürede çok fazla beğeni ve yorum aldı.
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