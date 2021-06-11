Almanlar, EURO 2020 şampiyonluğuna 400 bin Avro verecek!
Alman Futbol Federasyonu, milli takımın EURO 2020'yi kazanması halinde futbolculara kişi başı 400 bin Avro verecek.
EURO 2020 öncesi ülkeler başarı primlerini açıklamaya başladı.
Türkiye'de yıllardın sıkıntı yaratan maç başı prim meselesine Almanlar da katıldı.
Alman Futbol Federasyonu, milli takımın EURO 2020'yi kazanması halinde futbolculara kişi başı 400 bin Avro verecek. Kicker'daki haber sonrası birçok Alman, "Mİlli forma zaten değerli, ne primi" tartışmasını başlattı.
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