Almanların şampiyon Efes'e ikinci saygısızlığı

Önce vize vermediler, Ergin Ataman'ın eşi ve çocuğunu maça almadılar, otelde hem Ataman, hem kulüp başkanına kaba darandılar.

cumhuriyet.com.tr
01 Haziran 2021 Salı, 12:31
Almanların şampiyon Efes'e ikinci saygısızlığı
Abone Ol google-news

Almanya'da düzenlenen Final Four'da Anadolu Efes THY EuroLeague şampiyonluğuna ulaşırken yaşanan sıkıntılar keyfileri kaçırdı. Maç sonrası başantrenör Ergin Ataman, Alman hükümetinin sporcu yakınlarına bile vize vermediğini, kendi eş ve kızının maça alınmadığına dikkat çekmişti. İkinci kriz ibe  Efes'in kaldığı otelde yaşandı.

BAŞKAN VE AİLESİ SIKINTI YAŞADI

İddialara göre Anadolu Efes’in kaldığı otele dışarıdan misafir kabul edilmemesi sıkıntı yarattı. Maç bittikten sonra Türk vatandaşlar, Efes'in kaldığı otele girmek isterken, güvenlik görevlileri onlarla beraber Efes Başkanı Tuncay Özilhan ve ailesine de sıkıntı çıkarttı. Ortam bu nedenle gerildi.

Ergin Ataman ve eşi de güvenlik görevlileri tarafından saygısız hareketlere maruz kaldı. Bunun üzerine koç Ataman büyük tepki gösterdi.

Ataman’ın bağırışının ardından tüm oyuncuların da olay yerine gelmesi kısa bir kargaşaya neden oldu. Ardından otel yönetimi bu tavırdan ötürü özür diledi.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler