Almanya hükümetinden çocuklar için 2 milyar avroluk destek paketi

05 Mayıs 2021 Çarşamba, 21:48

Programın 1 milyar eurosu, öğrenimlerinde geri kalan öğrencilerin aradaki farkı kapatabilmeleri için ek ders ve desteğe ayrılacak. Geriye kalan 1 milyar euronun ise korona tedbirlerinin çocuklar ve gençler üzerindeki psikolojik etkilerinin hafifletilmesi için sosyal önlemlere ayrılması öngörülüyor. Bu kapsamda, okul öncesi eğitim, okullarda sosyal hizmet çalışmaları ve boş zaman değerlendirme gibi mevcut programların bütçesinin artırılması planlanıyor.

Eylem planı çerçevesinde, sosyal yardım programı Hartz IV ile geçimini sağlayan ve çok düşük gelirli ailelerin çocuklarına bir kereye mahsus olmak üzere 100 euro ödeme yapılması da öngörülüyor. Bu paranın ihtiyaca göre, tatil, spor veya boş zaman değerlendirme faaliyetleri için kullanılabileceği düşünülüyor. Alman haber ajansı dpa'nın edindiği bilgilere göre, söz konusu ödeme ağustos ayında yapılacak.

Almanya'da korona tedbirleri kapsamında okulların kapatılması nedeniyle öğrencilerin yaklaşık yüzde 20 ila yüzde 25'inin derslerinde geri kalmış olabileceğini belirten Eğitim Bakanı Karliczek, bu programla çocukların pandemiden en az zararla kurtulmasını hedeflediklerini söyledi.

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI MEMNUN

Alman hükümetinin çocuk ve gençlerin kullanımı için kaynak ayırması sivil toplum kuruluşları tarafından memnuniyetle karşılandı. Alman Çocukları Koruma Birliği (DKSB) Başkanı Heinz Hilgers Tagesspiegel gazetesine yaptığı açıklamada, pandemi süresince yoksul ailelerin çocuklarının geri planda kaldığını ve mağdur olduğunu belirtti. Hilgers, çocukların derslerini telafi edebilmesi için yaz okulu ve cumartesi günleri eğitim gibi seçeneklerin gerekli olduğunu söyledi. Hilgers, yüzme, dans, müzik ve dil kursları gibi seçeneklerin sunulacağı tatil programının da çocuklara kaçırdıklarını telafi imkanı vereceğini kaydetti.

Alman Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü'nden (DIW) eğitim ekonomisi uzmanı Katharina Spiess ise Alman hükümetinin destek kararını memnuniyetle karşılamakla birlikte öngörülen 2 milyar euro hacmindeki kaynağın yeterli gelmeyeceğini savundu.

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE TAM GÜN BAKIM HAKKI

Bunun yanı sıra kabinenin bugünkü toplantısında ilkokul öğrencilerine tam gün bakım hakkı sağlayan tasarı da kabul edildi. Koalisyon ortakları Hristiyan Birlik (CSU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD), koalisyon protokolünde ilkokullarda tam gün bakım verilmesini karara bağlamıştı. Aile ve Eğitim Bakanlıkları tarafından hazırlanan ortak tasarıya göre, 2026-2027 öğretim yılından itibaren ilkokul öğrencilerine ilk dört yılda günde en az sekiz saat ve tatillerde tam gün bakım sağlanması planlanıyor. Tasarının yürürlüğe girebilmesi için Eyalet Temsilcileri Meclisi tarafından da onaylanması gerekiyor.