Almanya, ikinci doz Covid-19 aşısı olanlar için karar aldı
Almanya’da Bakanlar Kurulun, ikinci doz aşıyı olanlar için koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmesi yönünde karar alındı.
Adalet Bakanı Christine Lambrecht, Berlin'de yaptığı açıklamada, tamamen aşılananlar için Covid-19 tedbirlerinin gevşetilmesine ilişkin hazırlanan yönetmeliğin Bakanlar Kurulunda kabul edildiğini söyledi.
Covid-19 salgınında sağlığı ve hayatı korumak için temel hakların kısıtlandığına işaret eden Lambrecht, "Kısıtlamalar için sebepler kalktığında temel hakların yeniden tesis edilmesi lazım. Tamamen aşılananların ve hastalığı geçirip iyileşenlerin virüsü bulaştırma riskinin büyük ölçüde azalması durumunda bu alınan önlemelerin de dikkate alınması lazım. Şimdi biz bunu uyguladık" ifadesini kullandı.
NORMALLEŞMEYE ADIM
Lambrecht ayrıca bunun normalleşmeye doğru atılan önemli bir adım olduğunu kaydetti.
Bakanlar Kurulunda kabul edilen yönetmeliğe göre, tamamen aşılananlar ile Covid-19’u atlatıp iyileşenler negatif test sonucuna sahip olanlarla eşit duruma getirilecek.
Böylelikle tamamen aşı olanlar ve iyileşenler, temas ve dışarıya çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacaklar ancak maske takma ve mesafe kuralına uyma zorunluluğu devam edecek.
Yönetmelik bu hafta içinde Federal Mecliste (Bundestag) ve Federal Eyalet Temsilciler Meclisinde (Bundesrat) görüşüleceği ve hafta sonunda yürürlüğe girmesi bekleniyor.
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