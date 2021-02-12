Almanya, İngiltere ve Fransa'dan İran’a kınama

12 Şubat 2021 Cuma, 16:24

E3 grubu olarak bilinen Almanya, İngiltere ve Fransa, İran'ın uranyum metali üretme kararını kınadı.

Yapılan açıklamada, "İran'a gecikmeden ve nükleer programla uyumsuz yeni adımlar atmadan derhal bu faaliyetlerini durdurma çağrısında bulunuyoruz. İran, programla uyumsuzluğunu artırarak, JCPoA anlaşmasının hedeflerine tamamen ulaşabilmek için diplomasinin yeniden kurulması şansını baltalıyor" denildi.

Tahran'ın nükleer silah yapmakta kullanılan maddeyi üretme planını açıklayarak Batı ülkelerini alarma geçirmesinin ardından, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, bu hafta başında İran'ın uranyum metali üretme planını sürdürdüğünü söylemişti.