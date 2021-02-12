Almanya, İngiltere ve Fransa'dan İran’a kınama

Reuters’ın haberine göre Almanya, İngiltere ve Fransa'dan oluşan E3 grubu İran'ın uluslararası topluma verdiği sözleri ihlal ettiğini söyleyerek İran'ı kınadı.

cumhuriyet.com.tr
12 Şubat 2021 Cuma, 16:24
Almanya, İngiltere ve Fransa'dan İran’a kınama
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E3 grubu olarak bilinen Almanya, İngiltere ve Fransa, İran'ın uranyum metali üretme kararını kınadı.

Yapılan açıklamada, "İran'a gecikmeden ve nükleer programla uyumsuz yeni adımlar atmadan derhal bu faaliyetlerini durdurma çağrısında bulunuyoruz. İran, programla uyumsuzluğunu artırarak, JCPoA anlaşmasının hedeflerine tamamen ulaşabilmek için diplomasinin yeniden kurulması şansını baltalıyor" denildi.

Tahran'ın nükleer silah yapmakta kullanılan maddeyi üretme planını açıklayarak Batı ülkelerini alarma geçirmesinin ardından, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, bu hafta başında İran'ın uranyum metali üretme planını sürdürdüğünü söylemişti.


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