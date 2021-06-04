Almanya riskli bölgeler listesini güncelledi: Türkiye'nin kategorisi değişti

04 Haziran 2021 Cuma, 16:22

Almanya, Türkiye'yi koronavirüs salgınında "yüksek riskli" bölgeler listesinden çıkarma kararı aldı. Almanya'da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsü (RKI), Sağlık, Dışişleri ve İçişleri Bakanlıkları aracılığıyla hazırladığı riskli bölgeler listesini güncelledi.

Buna göre nisan ortasından bu yana "yüksek riskli" bölgeler listesinde yer alan Türkiye, Covid-19 vakalarının düşmesiyle 6 Haziran'dan geçerli olmak üzere bu gruptan çıkarıldı ve "riskli' grubuna dahil edildi.

"Yüksek riskli" bölgeler listesinden Türkiye'nin yanı sıra Litvanya ve İsveç de çıkarılarak "riskli" bölgeler listesine konuldu. Çekya, Vatikan, İtalya ise tamamen "risk" bölgeleri listesinden çıkarıldı.



AB VE İNGİLTERE'DEN DEVAM KARARI

Avrupa Birliği (AB), koronavirüs (Covid-19) nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamalarından muaf tutulabilecek ülkeler listesini geçtiğimiz gün güncelledi. Listede yer almayan bütün ülkelere seyahat kısıtlamasın devam edeceği belirtilirken, Türkiye, yeni listede yer almadı.

İngiltere ise Türkiye'yi gelişlerde 10 gün otelde karantina zorunluluğu uygulanan "kırmızı liste"den çıkarmadı. Türkiye'den İngiltere'ye varan kişiler, 1750 sterlinlik otel masrafını da kendileri karşılamak zorunda kalacak.