AB, seyahat listesini güncelledi; Türkiye'ye yönelik kısıtlama devam edecek

03 Haziran 2021 Perşembe, 16:39

AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre, "zorunlu olmayan" seyahatler için uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasının "tavsiye edildiği" ülkeler listesi güncellendi.

Üyelere tavsiye niteliği taşıyan listeye göre, salgın tedbirleri kapsamında geçen yıl tamamen kapatılan AB dış sınırları Japonya dışında Avustralya, İsrail, Yeni Zelanda, Ruanda, Singapur, Güney Kore ve Tayland'a kademeli olarak açılabilecek.

Ayrıca AB ülkelerinin vatandaşlarına seyahat izni vermesi halinde Çin'e de sınırlar açık olabilecek.

TÜRKİYE, YENİ LİSTEDE YER ALMADI

Listede yer almayan bütün ülkelere seyahat kısıtlamasın devam edeceği belirtilirken, Türkiye, yeni listede yer almadı.

COVİD-19 TEDBİRLERİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULUYOR



AB, kısıtlamaların kaldırılacağı ülkeleri belirlerken söz konusu ülkelerdeki salgın durumunu, Covid-19 salgınına karşı o ülkede alınan tedbirleri ve ülkelerle ilgili bilgilerin ve verilerin güvenilirliğiyle mütekabiliyet unsurunu göz önünde bulunduruyor.