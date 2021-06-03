Covid: İngiltere, Türkiye'yi 10 gün otel karantinası uygulanan 'kırmızı liste'den çıkarmadı

03 Haziran 2021 Perşembe, 20:54

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İngiltere, Türkiye'yi gelişlerde 10 gün otelde karantina zorunluluğu uygulanan "kırmızı liste"den çıkarmadı.

Kırmızı listede yer alan ülkelerden gelenlerin 10 gün boyunca, masraflarını kendileri karşılayarak ev yerine otelde karantinada kalmaları gerekiyor.

Bu otel konaklamasının 1750 sterlinlik (yaklaşık 20 bin 200 liralık) masrafını da yolcuların karşılaması gerekiyor.İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps yaptığı açıklamada yeşil listeye ise herhangi bir ülkenin eklenmediğini aktardı.

Yeşil listede yer alan Portekiz, vaka sayısının artmasının yanı sıra artan Hindistan varyantı endişesiyle sarı listeye eklendi. Portekiz'den İngiltere'ye seyahat eden herkes 10 gün ev karantinasında kalacak.

Portekiz'in sarı listeye alınmasının ardından İşçi Partisi'nin Gölge İçişleri Bakanı Nick Thomas-Symonds, "Bu çözüm değil. Sarı listenin kendisinden kurtulmamız lazım" diye konuştu.

Öte yandan Afganistan, Bahreyn, Kosta Rika, Mısır, Sudan, Trinidad Tobago ve Sri Lanka da kırmızı listeye eklendi.

Değişiklikler Salı günü 04.00 (BST) itibarıyla geçerli olacak.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

İngiltere'de ülke çapında yürürlükte olan kapanma dönemi 29 Mart'tan itibaren gevşetilmeye başlandı.

Yurt dışı seyahatlerle ilgili olarak 17 Mayıs Pazartesi günü yeni bir sisteme geçildi.

Ülkeler yeşil-sarı-kırmızı kategorilere ayrıldı ve her kategorideki ülke için farklı bir sistem uygulanmaya başlandı.

Yeşil listedeki ülkelerden gelenlere herhangi bir karantina zorunluluğu bulunmuyor.

Sarı listedeki ülkelerden gelenler 10 gün belirtecekleri adreste karantinada kalacak.

Kırmızı listedeki ülkelerden gelenler ise otelde karantina altına alınacak.

Karantina kurallarının ihlalinin tespiti halinde ise cezai yaptırım uygulanacak.

KRİTERLER NELER?

İngiltere, kırmızı liste uygulamasını farklı varyantların ülkeye girişini engellemek için yaptığını söylüyor.

Listeye eklenecek ya da çıkartılacak ülkeler, Biyogüvenlik Ortak Komitesi'nin belli kriterlere göre yaptığı risk değerlendirmesi sonrası belirleniyor.

Bu kriterler arasında, ülkelerin kendi içinde farklı varyantların yayılmasına ilişkin göstergeler, farklı varyantların İngiltere'ye geldiği ülkelerdeki durum ve farklı varyantlara ilişkin takip ile gen dizilimi türündeki verilere erişim gibi etkenler yer alıyor.