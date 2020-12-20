Almanya Sağlık Bakanı Spahn: “Covid-19 mutasyonunun aşıya etkisi yok”

20 Aralık 2020 Pazar, 23:39

İngiltere’de keşfedilen mutasyona uğramış Covid-19 türü nedeni ile Avrupa’da birçok ülke önlemleri sıkılaştırırken, aşıların virüsün yeni türüne karşı etkili olup olmayacağı tartışması başladı. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn basına yaptığı açıklamada, İngiltere’de keşfedilen ve çok hızlı bir şekilde yayılmaya başlayan mutasyon geçirmiş yeni Covid-19 türünün aşı üzerinde bir etkisinin olmadığını ifade etti.

Virüs mutasyonunun kendisini çok endişelendirdiğini dile getiren Spahn, “Varsayım doğruysa, bu mutasyona uğramış virüs önemli ölçüde daha bulaşıcı, yüzde 70’e kadar, o zaman tabii ki çok daha hızlı yayılıyor" dedi.

Temelde virüslerin mutasyona uğramasının normal olduğunu vurgulayan Spahn, “Bugünkü bilgilere göre, Robert Koch Enstitüsü’ne (RKI) ve Avrupalı yetkililere danıştıktan sonra bu mutasyonun aşı işlemi üzerinde hiçbir etkisi yoktur” ifadelerini kullandı. Bunun çok iyi bir haber olduğunu dile getiren Spahn, “Bu, mutasyona uğramış türe karşı aşının da işe yaradığı anlamına gelir” dedi.

İNGİLTERE’YE OLAN UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI

Covid-19 mutasyonunun Almanya’da yayılmasını önlemek amacı ile gece yarısından itibaren 31 Aralık tarihine kadar İngiltere ve Güney Afrika ile hava trafiği askıya alındı. AB yönetmeliğinin bu duruma yasal dayanak sağladığını dile getiren Spahn, ”Bu nedenle uçuşlar gece yarısından 31 Aralık’a kadar durdurulabilir. Ocak ayından sonraki dönem için kabinenin buna karşılık gelen bir düzenlemeyi görüşmesi gerekiyor” dedi.

Öte yandan İtalya, Hollanda, Belçika, Fransa, Türkiye, İsrail ve Kuveyt İngiltere ile uçuşları askıya aldı.



