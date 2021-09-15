Almanya seçimlerinde son durum: SPD anketlerde farkı açıyor

15 Eylül 2021 Çarşamba, 10:47

Almanya'da 26 Eylül'de yapılacak genel seçimler öncesi yeni bir anket sonucu daha açıklandı.

INSA araştırma şirketinin Bild am Sonntag gazetesi için yaptığı ankete göre, Sosyal Demokrat Parti (SPD) oyunu bir puan artırarak yüzde 26'ya çıkardı. Bu oran, partinin Haziran 2017'den beri aldığı en yüksek desteğe işaret ediyor.

INSA anketine göre, başbakan adayı Armin Laschet olan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin oyu değişmedi ve yüzde 20'de kaldı. Yeşiller'e destek ise bir puan düşerek yüzde 15'e indi.

İktidarda olduğu 16 yılda dört seçim kazanan Başbakan Angela Merkel'in yerini doldurmakta zorlanan muhafazakâr blok CDU/CSU, farklı şirketlerce yapılan anketlerin sonuçlarına göre son üç ayda 8-9 puan kaybetti. Bu oy kaybında, Kuzey Ren-Vestfalya Başbakanı Armin Laschet'nin geçen Temmuz'daki sel felaketinden etkilenen bir kasabayı ziyareti sırasında gülerken kameralara yakalanmasının da büyük etkisi oldu. 183 kişinin ölümüne neden olan felaketin vurduğu afet bölgesinde verdiği görüntü büyük tepkilere yol açan CDU/CSU adayı, daha sonra kamuoyundan özür dilemişti.

İKİNCİ RAUNT

DW Türkçeye göre, bu akşam SPD, CDU/CSU ve Yeşiller adaylarının karşı karşıya geleceği televizyon münazarası, Laschet'in seçmenlere doğrudan hitap edebilmesi için yeni bir fırsat olacak. Laschet, ARD ve ZDF'in ortak yayınında SPD adayı Olaf Scholz ve Yeşiller adayı Annalena Baerbock ile kozlarını paylaşacak.

Yapılan anketler,iki hafta önceki televizyon münazarasını Scholz'un kazandığına işaret etmişti.

Maliye Bakanı Scholz hâlen en popüler başbakan adayı. Ancak Almanya'da kara para aklama şüphesiyle başlatılan soruşturma kapsamında Adalet ve Maliye Bakanlıklarına yapılan baskınların Scholz'un popülaritesini ne denli etkilediği tam olarak bilinmiyor. Zira son açıklanan INSA anketi kapsamındaki görüşmelerin bir kısmı, bu baskınlardan önce yapıldı.

Birçok uzman, Almanya'daki seçimlerden üçlü bir koalisyon çıkacağı görüşünde. Kurulacak hükümet üzerinde uzlaşılmasının aylar alacağı tahmin edilen bu senaryoya göre, anlaşma çıkana dek Merkel başbakan kalacak.