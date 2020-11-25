Almanya, Türk gemisine baskına Ankara’nın tepkisi için ‘haksız’ dedi

25 Kasım 2020 Çarşamba, 06:00

Avrupa Birliği (AB) dönem başkanı Berlin ile Ankara arasında, gelecek ay yapılacak AB zirvesi öncesi Türk yük gemisi Rosaline-A üzerinden önceki gün patlak veren gerilim sürüyor. AB’nin Akdeniz’deki Irini Operasyonu’nda görevli bir Alman firkateyninin Libya’ya silah taşındığı şüphesiyle Türk bandıralı bir yük gemisini durdurup aramasına Ankara’nın gösterdiği tepkiye Berlin’den bir dizi yanıt geldi.

AB’ye, operasyonun komutasında yapılması nedeniyle İtalya’ya, operasyona katılan geminin sahibi olması nedeniyle de Almanya’ya ayrı ayrı nota verilmişti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise dün yaptığı açıklamada, Irini misyonunu sert sözlerle eleştirdi.

NATO VURGUSU

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, “Alman askerlerinin Irini misyonu direktifleri kapsamında doğru davrandığını, Ankara’nın yönelttiği suçlamaların haksız olduğunu” savundu.

Karrenbauer, “Türkiye NATO’da hâlâ bizim için önemli bir ortak. Tersine soruyu da sormak gerekiyor; NATO ortağı olmazsa, Türkiye ile ilişkilerde ne iyi olabilirdi? Bu durum genel olarak bizim için ve özellikle sınır komşuları, özellikle Yunanistan için de daha zor olurdu” değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcüsü Peter Stano,Türkiye’den arama için rızasının istendiğini, belirledikleri sürede onay gelmeyince gemide arama yapıldığını ve yasadışı malzemeye rastlanmadığını bildirdi.

Aramadan önce Türkiye’nin rızasını almak üzere Türk Dışişleri Bakanlığı’na 4 saat önceden bildirimde bulunulduğunu ifade eden Stano, Irini Operasyonu yetkililerinin operasyonunun merkezi İtalya’da bulunan Türkiye’nin Roma Büyükelçiliği’nin talebiyle bu süreyi 1 saat uzatma konusunda mutabık kaldığını kaydetti.

Stano, geçen sürede Türkiye’den cevap gelmediğini iddia ederek, “İrini Operasyonu gemiye çıktı ve NATO prosedürleri dahil uluslararası prosedürlere uygun olarak gemide arama yaptı” ifadesini kullandı. Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Andrea Sasse de “tüm prosedürün doğru şekilde işlediğini” iddia etti.

Alman Savunma Bakanlığı Sözcüsü Christian Thiels önceki gün yaptığı açıklamada, “Aramanın yapılabilmesi için geminin bandırasını taşıdığı ülkenin onayının gerektiği, ancak dört saat boyunca ülkeden itiraz gelmemesi durumunda bunun onay olarak kabul edildiğini” ifade etmişti. Türkiye’nin aramanın başlamasından sonra itiraz etmesi üzerine aramanın durdurulduğunu ifade eden sözcü gemide yasak malzeme tespit edilmediğini de belirtmişti. Ankara da gemide insani malzemeler olduğunu duyurmuştu.

‘ÖNYARGIDAN UZAK OLMALI’

Milli Savunma Bakanı Akar dün yaptığı açıklamada, Irini misyonunu hedef aldı, “Başlangıcından beri sakat doğmuş bir harekât. Uluslararası hukuk tarafından sağlam temellere dayanmıyor. Olay tamamen uluslararası hukuka aykırı, teamüllere aykırı şekilde icra edilmiş, yanlış yapılmıştır. Maalesef müttefiklerimizin açıklamaları tam olarak gerçeği yansıtmamakta, bazı gerçekler çarpıtılmaktadır” dedi. Akar, uluslararası hukuk ne diyorsa, teamüller ne ise ona göre hakkımızı savunacağız. Bu tür harekâtı idare edenlerin uluslararası hukuk, teamüllerin yanı sıra ayrıca önyargıdan uzak, objektif, duygusallıktan uzak davranmaları lazım” yanıtını verdi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da olaya ilişkin, “Bizim gemimize uluslararası sularda yaptıkları baskın dolayısıyla Almanya’yı da İtalya’yı da şiddetle kınıyoruz” ifadelerini kullandı.

ÇAVUŞOĞLU: SAHADA DA CEVABINI VERECEĞİZ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Meclis’te gazetecilerin Türk gemisinin aranmasıyla ilgili sorusunu yanıtlarken “Bize yapılan bir şeyi biz karşılıksız bırakmayız. Gereken tedbirlerimizi alacağız. Sahada da cevabını vereceğiz, aynı şekilde hukuki ve siyasi süreçleri de takip edeceğiz” dedi.