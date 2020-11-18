Almanya "ülkücülüğü" yasaklayan yasa tasarısına hazırlanıyor

18 Kasım 2020 Çarşamba, 16:46

Alman Federal Meclisi, Federal Hükümeti, Avrupa’daki ve uluslararası alandaki partnerlerimizle birlikte “Ülkücü hareketin” Avrupa’daki etkisini azaltmak için gerekli tüm önlemleri alınacağının belirtildiği tasarı önerisi bu hafta içerisinde Alman Federal Meclisi'ne gelecek. Yasakla ilgili önerinin altında ise Başbakan Merkel'in partisi CDU, Yeşiller ve FDP'nin imzası yer aldı. 3 partinin oyu ise tasarının meclisten geçmesinde yeterli.

SÜREKLİ VE YAKINDAN TAKİP

Sözcü’nün Bild gazetesinden aktardığına göre tasarıda şu maddelere yer verildi:

“Alman Federal Meclisi, Federal Hükümeti, Avrupa’daki ve uluslararası alandaki partnerlerimizle birlikte “Ülkücü hareketin” Avrupa’daki etkisini azaltmak için gerekli tüm önlemleri almak,

Ülkücü hareketinin özellikle Almanya’daki faaliyetlerini sürekli ve yakından takip etmek ve anayasal devletimizin imkânları ile bunlara karşı koymak,

Anayasamıza ve toplum değerlerine, insan onuru fikrine ve uluslararası anlayışa aykırı her türlü faaliyete tutarlı bir şekilde karşı çıkma ilkesi doğrultusunda, bu hareketin derneklerinin yasaklanması için gereken işlemleri yapmak, hukuki altyapıyı hazırlamak.”

'AŞIRI DÜŞÜNCELERİN BİZDE YERİ YOK'

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan CDU iç politika uzmanı Marian Wendt, “Aşırı sağ düşüncelerin ister Alman ister Türk olsun, bizde yeri yoktur. Ülkücüler, aşırı milliyetçidir. Türklerin üstün ırk olduğuna ve abartılara inanırlar. Aşırılık yanlılarını yasaklamak istiyoruz” dedi.

Fransa bir süre önce ülkücü harekete yasak getirmişti. Fransa'dan önce de Avusturya, ülkücü harekete sıkı takip yasaları çıkarmış, bozkurt işareti yapanlara ağır para cezaları kesilmeye başlamıştı.