Almanya'da 2 bakanlığa dikkat çeken operasyon
Almanya'da Osnabrück Savcılığı tarafından kara para aklama soruşturması kapsamında maliye ve adalet bakanlıklarına baskın düzenlendi.
Savcılar sabah saatlerinden itibaren polislerle birlikte başkent Berlin’de bulunan Maliye ve Adalet Bakanlığı binalarında Osnabrück Savcılığı'nın 2020 yılından bu yana yürüttüğü "kara para aklama" soruşturması kapsamında arama yapıyor.
Baskına gerekçe olarak Alman gümrüğünün Mali İstihbarat Biriminin de (FIU) görevli kişilerin Afrika ülkelerine yönelik kara para aklama, terör finansmanı, silah ve uyuşturucu ticareti şüphesine ilişkin bir bankanın hazırladığı raporu gerekli kurumlara iletmedikleri iddiası bulunuyor.
DAHA ÖNCE DE YAPILMIŞTI
Osnabrück Savcılığı, Alman gümrüğüne bağlı FIU'un Köln şehrindeki merkezinde Temmuz 2020’de arama yapmıştı. Savcılar, bu aramada FIU ile Almanya Maliye ve Adalet bakanlıkları arasında kapsamlı bilgi iletişimi olduğuna ilişkin belgeleri ele geçirmişti.
Almanya maliye ve adalet bakanlıklarının sözcüleri, konuya ilişkin açıklamalarında, soruşturmanın bakanlıkların çalışanlarına yönelik olmadığını vurgulayarak, Alman savcıların "bankalar tarafından iletilen raporların polise ve yargıya intikal ettirilmediği" şüphesiyle yürüttükleri soruşturmaya destek verdiklerini dile getirmişti.
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