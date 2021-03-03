Almanya'da aşırı sağcı parti için takip kararı
Almanya’da aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi’nin hem eyalet hem de federal düzeydeki tüm faaliyetlerinin Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) tarafından izleneceği belirtildi.
Ülke basınındaki haberlere göre, Anayasa Koruma Teşkilatı Başkanı Thomas Haldenwang, kurumun eyalet teşkilat temsilcileriyle yaptığı toplantıda, AfD’nin tehdit unsuru olarak görüldüğü ve ülke çapında tüm yönleriyle izleneceği bilgisini paylaştı.
Buna göre, Anayasayı Koruma Teşkilatı, istihbarat araçlarını kullanarak AfD’yi izleyebilecek ve parti içindeki muhbirlerden bilgiler alabilecek.
PARTİDEN TEPKİ GÖSTERİLDİ
AfD Eş Genel Başkanı Tino Chrupalla, bu duruma tepki göstererek, "Anayasayı Koruma Teşkilatının bu yöntemi skandaldır" dedi.
AfD’nin "şüpheli vaka" olduğunun duyurulmaması gerektiğini belirten Chrupalla, "BfV, AfD’nin şüpheli vaka olduğunu açıklama izni olmamasına rağmen partiler arası demokratik rekabeti, AfD’nin aleyhine etkilemek için bu bilgiyi medya üzerinden yayıyor" ifadesini kullandı.
Öte yandan AfD'nin Köln İdari Mahkemesinde, partinin istihbarat servisince olası "şüpheli vaka" olarak değerlendirilmesine karşı açtığı dava devam ediyor.
Anayasayı Koruma Teşkilatı daha önce AfD’nin genelini "inceleme" olarak sınıflandırmıştı. Bu sınıflandırmayla iç istihbarat servisinin sadece partinin kamuya açık faaliyetlerini değerlendirebilme ve açık kaynaklardan bilgi toplayabilme izni bulunuyordu.
Öte yandan Anayasayı Koruma Teşkilatı, 2019’da AfD’nin gençlik teşkilatı "Junge Alternative" ve "Der Flügel" adlı partinin sağ kanadını "aşırılık eğilimleri" olduğuna ilişkin emarelerin bulunduğu gerekçesiyle "şüpheli" durum olarak sınıflandırmıştı.
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