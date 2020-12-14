Almanya'da Covid-19 aşısından sonra ilacı da bulundu
Almanya’da Fromycon isimli biyoteknoloji şirketi tarafından "FYP207" adlı koronavirüs ilacı bulundu. İlacın Covid-19'un mutasyona uğramasına karşı da koruma sağladığı belirtilirken acil onay başvurusu yapıldığı aktarıldı.
Almanya Devlet Televizyonu (ARD), Covid-19 aşısından sonra ilacının da bulunduğunu aktardı. Normal tedavi sürecinde kullanılacak olan ilacı geliştiren Formycon biyoteknoloji firmasının gerekli başvuruları yaptığı belirtildi. İlaç, Covid 19'u (SARS CoV-2) tamamen engelliyor. İlacın koronavirüsün mutasyonlara uğramış haline karşı da etkili olduğu açıklandı.
MUTASYONA KARŞI DA ETKİLİ
Sözcü’den Ali Gülen'in haberine göre, geliştirilen ilaç hücrelerin bu virüsle enfekte olmasını tamamen engelliyor. Virüsün vücuda girmek için kullandığı ACE2 reseptörlerini kullanırken, ilaç da tam olarak koronavirüse etkin bir şekilde bağlanan ACE2 antikor füzyon proteininin geldiği yerde etkili oluyor.
Fromycon'un CEO'su Carsten Brockmeyer, ARD televizyonu haber bülteni “tagesschau”ya yaptığı açıklamada, artık hastaneye kaldırılan insanların bir tedavi seçeneğine sahip olduklarını açıkladı. Brockmeyer, ilacın işte tam da bu aşamada çözüm olduğunu belirterek, “Antikorlar, SARS CoV-2 virüsünün yüzeyindeki çok özel bölgelere yöneliyor. Ancak bunları etkisiz hale getirmek için virüsün küçük bir mutasyonu yetiyor. Bu ilaçla, virüsün hücrelere nüfuz etmek için kullandığı giriş kapısını bloke ediyoruz. Bu da mutasyonlara karşı maksimum koruma sağlıyor. Gelecekteki corona virüsü salgınları bu şekilde önlenecek” diye konuştu.
TARİH VERİLDİ
İlacı geliştiren şirket, ABD ilaç onay merkezi ve Avrupa Birliği onay merkezi ile temasa geçtiklerini ve hızlı onay için sürecin yürütüldüğünü açıkladı. Ancak en hızlı onay bile ilacı ancak 2022 başlarında piyasaya sürebileceklerini gösteriyor.
ARD'nin, “O zaman çok geç olmayacak mı?” sorusuna ise Brochmeyer, “Dünyada nüfusun yüzde 50 ile 60'ının aşılanması zaten yıllar alacak. 10 yıl sonra bile aşılanmamış, aşılansa da yeniden bu hastalığa yakalanan milyonlarca kişi olacak. Şu anda bu kişileri tedavi için başka seçenek de yok. Biz ilaçla hastalıkların oranını düşürürsek, virüs tehdidinin çoğu da kaybolur” diye cevap verdi.
Fromycon'un CEO'su Carsten Brockmeyer, ARD televizyonu haber bülteni “tagesschau”ya yaptığı açıklamada, artık hastaneye kaldırılan insanların bir tedavi seçeneğine sahip olduklarını açıkladı.
En Çok Okunan Haberler
- Melih Gökçek yargı önüne çıkıyor
- İçişleri Bakanlığı’ndan 81 ile yeni genelge
- Uşak'ta patlamalar: Çok sayıda yaralı
- MEB'den son dakika yüz yüze eğitim açıklaması
- Ekrem İmamoğlu, meclisin çatı kararını veto etti
- Oyuncu Mete Yavaşoğlu hayatını kaybetti
- Covid-19 aşısından sonra ilacı da bulundu
- Dedikoduyu bırakalım bunları konuşalım
- ABD'den Türkiye'ye yaptırım kararı
- Martın sonu kışa dönebilir
Video Haberler
- Soylu konuştu, AKP'liler ve HDP'liler birbirine girdi
- Sağlık Bakanlığı personeline kötü haber
- Çin aşısı yaptıran profesörlerden 'yan etki' açıklaması!
- Safaride korku dolu anlar! Zürafa peşlerini bırakmadı
- Törende dikkat çeken diyalog
- 'Çalma' diyaloğu kahkaha dolu anlar yaşattı
- Maskesiz gezen kadından polise: Artistliğiniz kime?
- AKP'li üye ile CHP'li üye arasından ilginç tartışma
- İnsanlar aç tepkisine AKP'li Çelik'ten Lan'lı yanıt
- Yiyeceklerini evine ulaştıramadan yaşamını yitirdi
En Çok Okunan Haberler
- Melih Gökçek yargı önüne çıkıyor
- İçişleri Bakanlığı’ndan 81 ile yeni genelge
- Uşak'ta patlamalar: Çok sayıda yaralı
- MEB'den son dakika yüz yüze eğitim açıklaması
- Ekrem İmamoğlu, meclisin çatı kararını veto etti
- Oyuncu Mete Yavaşoğlu hayatını kaybetti
- Covid-19 aşısından sonra ilacı da bulundu
- Dedikoduyu bırakalım bunları konuşalım
- ABD'den Türkiye'ye yaptırım kararı
- Martın sonu kışa dönebilir