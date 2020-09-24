Almanya'da Ekonomi Bakanı Altmaier karantinada

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, katıldığı AB Ticaret Bakanları toplantısında bakanların birinin çalışanında Covid-19 tespit edilmesi üzerine tedbir amacıyla kendisini karantinaya aldı.

AA
24 Eylül 2020 Perşembe, 14:06
Almanya'da Ekonomi Bakanı Altmaier karantinada
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Almanya'da Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın ardından Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier de Covid-19 tehlikesiyle kendisini karantinaya aldı. Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Altmaier, "Berlin'de düzenlenen AB Ticaret Bakanları Konseyi toplantısına katılan bakanlardan birinin çalışanının korona virüs testinin pozitif çıktığını öğrendim. Önlem olarak evde karantinaya girdim" ifadelerini kullandı. Bakan Altmaier, Cuma günü yaptırdığı Covid-19 testinin negatif çıktığını, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Öte yandan Almanya da dün de Dışişleri Bakanı Heiko Mass, bir korumasında koronavirüs tespit edilmesi üzerine kendisini karantinaya almıştı.


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