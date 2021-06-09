Almanya'da EURO 2020 için karantina uygulamasında istisnalar getirilecek
Almanya, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası için yeni tip karonavirüs tedbirleri kapsamındaki karantina uygulamasında istisnalar getirecek.
Almanya’da, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası için yeni tip karonavirüs tedbirleri kapsamındaki karantina uygulamasında istisnalar getirilecek.
Başbakan Angela Merkel başkanlığında toplanan bakanlar kurulunun aldığı karara göre, ilgili organizasyon komitesi tarafından uluslararası spor etkinliklerine akredite edilen herkes karantina uygulamasından muaf tutulacak.
Bu uygulamanın 28 Temmuz’a kadar geçerli olacağı belirtilen kararda, etkinlik kapsamında katı koruma ve hijyen kurallarının geçerli olma şartı koşuluyor.
Böylelikle EURO 2020 için Almanya’ya gelecek futbolcuların yanı sıra akreditasyona sahip yabancı gazetecilerin ve organizasyonda görevli olanların ülkede karantinaya girme zorunluluğu kalkıyor.
11 Haziran-11 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek EURO 2020 çerçevesinde Münih'teki Allianz Arena'da grup aşamasında 3 ve çeyrek finalde 1 karşılaşmanın oynanması planlanıyor.
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