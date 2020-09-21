Almanya’da kamu işçileri uyarı grevine çıkıyor

21 Eylül 2020 Pazartesi, 13:22

Almanya’da kamu emekçileri sendikaları ile hükümet arasındaki ücret müzakerelerinin ikinci turunda ilerleme kaydedilememesi üzerine, sendikalar iş bırakma da dahil olmak üzere eylem hazırlığında olduklarını açıkladı. Verdi ve dbb sendikaları Almanya’da federal hükümet ve yerel yönetimlerde çalışan 2,3 milyon kamu emekçisi için yüzde 4,8’lik bir ücret artışı talep ediyor.

Verdi Sendikası Başkanı Frank Werneke yaptığı açıklamada işverenlerin kendilerini köşeye sıkıştırdıklarını, bu yüzden uyarı grevlerinin kaçınılmaz hale geldiğini söyledi.

AP news’te yer alan habere göre, işçiler ücret artışı talep ederken, hükümet ise koronavirüs krizinin vergi gelirlerinde azalmaya neden olduğunu ve özellikle yerel yönetim düzeyinde kamusal sektörün mali kaynaklarını sınırladığını savundu. Sendikalar, başta sağlık sektörü olmak üzere kamu emekçilerinin salgında hayati bir rol oynadıkları ve bunun ücret müzakerelerine yansıması gerektiğini ileri sürdü.

Üçüncü tur müzakerelerin 23 ve 24 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek.