Almanya'da yaşayan BirGün yazarı Erk Acarer'e saldırı
Almanya'da yaşayan BirGün yazarı Erk Acarer, Berlin'deki evinde bıçaklı saldırıya uğradı.
Almanya'da yaşayan BirGün yazarı Erk Acarer, Twitter hesabından paylaşımda bulunarak, Berlin'deki evinde bıçaklı saldırıya uğradını açıkladı.
Acarer, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Berlin’de evimin içinde bıçaklı ve yumruklu saldırıya uğradım."
Berlin’de evimin içinde bıçaklı ve yumruklu saldırıya uğradım. pic.twitter.com/ZLaCAikpQs— Erk Acarer (@eacarer) July 7, 2021
Acarer, saldırıya ilişkin ikinci paylaşımında da "Hayati bir riskim yok hastaneye gidiyoruz. Failleri biliyorum. Asla faşizme teslim olmayacağım. Kimse endişelenmesin bu günler geçecek!" ifadelerini kullandı.
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