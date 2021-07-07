Almanya'da yaşayan BirGün yazarı Erk Acarer'e saldırı

Almanya'da yaşayan BirGün yazarı Erk Acarer, Berlin'deki evinde bıçaklı saldırıya uğradı.

cumhuriyet.com.tr
07 Temmuz 2021 Çarşamba, 23:02
Almanya'da yaşayan BirGün yazarı Erk Acarer'e saldırı
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Almanya'da yaşayan BirGün yazarı Erk Acarer, Twitter hesabından paylaşımda bulunarak, Berlin'deki evinde bıçaklı saldırıya uğradını açıkladı.

Acarer, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Berlin’de evimin içinde bıçaklı ve yumruklu saldırıya uğradım."

Acarer, saldırıya ilişkin ikinci paylaşımında da "Hayati bir riskim yok hastaneye gidiyoruz. Failleri biliyorum. Asla faşizme teslim olmayacağım. Kimse endişelenmesin bu günler geçecek!" ifadelerini kullandı.



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