Almanya'da yaşayan BirGün yazarı Erk Acarer'e saldırı

07 Temmuz 2021 Çarşamba, 23:02

Almanya'da yaşayan BirGün yazarı Erk Acarer, Twitter hesabından paylaşımda bulunarak, Berlin'deki evinde bıçaklı saldırıya uğradını açıkladı.

Acarer, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Berlin’de evimin içinde bıçaklı ve yumruklu saldırıya uğradım."

Berlin’de evimin içinde bıçaklı ve yumruklu saldırıya uğradım. pic.twitter.com/ZLaCAikpQs — Erk Acarer (@eacarer) July 7, 2021





Acarer, saldırıya ilişkin ikinci paylaşımında da "Hayati bir riskim yok hastaneye gidiyoruz. Failleri biliyorum. Asla faşizme teslim olmayacağım. Kimse endişelenmesin bu günler geçecek!" ifadelerini kullandı.





