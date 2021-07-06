Almanya'da yeni sezonda statlara seyirci sınırlaması geldi
Almanya'da yeni sezonda statlara en fazla 25 bin seyirci alınmasına yeşil ışık yakıldı.
Almanya'da 2021-2022 futbol sezonunda yapılacak karşılaşmalarda belirli şartlarda en fazla 25 bin seyircinin statlara alınmasına izin verilecek.
Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre, federal ve eyalet başbakanlarının müsteşarları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin bir toplantı gerçekleştirdi.
Burada alınan karara göre, karşılaşmalarda statların kapasitesinin yüzde 50'sine kadar seyirci alınabilecek, ancak üst sınır olarak 25 bin seyirci belirlendi.
Bavyera eyaletinde ise Kovid-19'un mutasyona uğrayan Delta varyantı, tatilden döneceklerle ilgili muhtemelen yaşanacak sorunlar ve diğer ülkelerde artan vaka sayıları nedeniyle statların kapasitesinin yüzde 35'ine kadar seyirciye izin verilecek.
Böylelikle Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) son şampiyonu Bayern Münih'in karşılaşmalarını oynadığı Allianz Arena'ya en fazla 20 bin seyirci alınabilecek.
Kararın şimdilik 11 Eylül'e kadar geçerli olacağı, salgındaki durumun iyiye gitmesi halinde tedbirlerin daha da gevşetilebileceği belirtildi.
Seyircilerden mesafe ve hijyen kurallarına uymaları ve Kovid-19'a karşı aşı olmayanların negatif test sonucunu ibraz etmeleri istenecek.
Toplantıda alınan kararların eyalet hükümetleri tarafından da onaylanması gerekiyor.
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