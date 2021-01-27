Almanya’da yürürlüğe girdi: Evden çalışmak zorunlu hale getirildi
Almanya hükümeti ile eyalet yönetimleri kısıtlamaları genişletme kararı alan bir yönergeyi yürürlüğe koydu. İşverenler, teknik sorun bulunmaması durumunda çalışanlarına evden çalışma imkânı tanımak zorunda kalacak.
Almanya’da kısıtlamaların kapsamını artırma kararı uyarınca, daha önce hükümetin işverenlere ‘evden çalışma tavsiyesi’ niteliğinde sunduğu uygulama zorunlu hale getirildi. Personelinin evden çalışmasının önünde bir engel bulunmamasına rağmen karara uymayan şirket veya işletmelere 30 bin euroya varan para cezaları uygulanabilecek.
‘ÖZEL TEMASLARIMIZI SINIRLANDIRDIK’
Koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) Meclis Grup Başkan Vekili Katja Mast, yeni düzenlemenin temel prensibini "Kim evden çalışabiliyorsa, o evden çalışacak" sözleriyle açıkladı.
Özellikle ofis işlerinin evden yapılması gerektiğini belirten Mast,"Özel temaslarımızı büyük ölçüde sınırlandırdık, şimdi sıra profesyonel temaslarda" dedi.
DW Türkçe’nin Alman basın ajansı dpa’den aktardığına göre Mast, işletmelerin söz konusu kurallara uyup uymadıklarının sıkı şekilde denetlenmesine gerek olmadığını belirterek, “Birçok şey örnek davranışlarla ve birbirini izleyerek düzenlenir. Bu hem iş hem de kişisel yaşam için geçerlidir" dedi.
ÇALIŞMA BAKANI AÇIKLAMADA BULUNDU
Çalışma Bakanı Hubertus Heil, yönetmeliklere uymadıkları tespit edilen işletmelerden evden çalışma imkanının neden mümkün olmadığını açıklamasının isteneceğini söyledi. Bakan geçerli mazereti olmayanların para cezasına çarptırılacağını kaydetti.
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