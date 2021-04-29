Almanya’dan gri pasaportla ilgili yeni iddia: Ocak ayından beri sürüyor

29 Nisan 2021 Perşembe, 14:50

Belediyeler aracılığıyla kamu görevlisi olmayanlara “gri pasaport” olarak bilinen hizmet pasaportu verilmesi yoluyla “insan kaçakçılığı” iddiasıyla ilgili başlayan soruşturmalar Almanya'da da genişletiliyor.

Hannover Başsavcılığı, Malatya Yeşilyurt'tan geçen yıl Hannover'e geldikleri ve geri dönmedikleri iddia edilen kişileri Almanya'ya davet ettiği ileri sürülen Ersin K. adlı kişi hakkında soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Ancak söz konusu soruşturmadan çok daha önce Bavyera Eyaleti'nde gri pasaportlarla bağlantılı daha kapsamlı bir soruşturmanın açıldığı ortaya çıktı.

DW Türkçe'den Elmas Topçu’nun haberine göre, geçen yılın sonunda Bavyera'nın Çekya sınır kapısı olan Waidhaus'tan sorumlu federal polis şubesi, gri pasaportlarla bağlantılı bir şüphe üzerine inceleme başlattı ve sorumlu başsavcılığı konuyla ilgili bilgilendirdi.

Ocak ayında da sorumlu "Weiden in der Oberpfalz" kenti başsavcılığı resmen soruşturma başlattı.

SAVCI DOĞRULADI

Weiden in der Oberpfalz Başsavcısı Gerd Schäfer, geçen yılın sonundan itibaren yürüttükleri bir soruşturma olduğunu doğruladı. Soruşturmanın şimdilik 30 zanlıyı kapsadığını, bunlar arasında Türkiye'ye davetiye gönderenlerin bulunmadığını, ancak soruşturmanın henüz başında olunduğunu ve incelemelerin de devam ettiğini söyledi.

‘30 ZANLIYI KAPSIYOR’

Başsavcı Schäfer, Almanya'daki federal yönetim dolayısıyla kendilerinin sadece Çekya'dan Bavyera'ya geçişteki Waidhaus sınır kapısı bağlantılı şüpheleri Ekim- Kasım 2020 zaman dilimi için inceledikleri bilgisini verdi. Buna göre kentte yürütülen soruşturma Ekim- Kasım 2020 tarihlerinde gri pasaportlarla Almanya'ya en az 213 kişiyi getirdiğinden veya getirmeye teşebbüs ettiğinden şüphelenilen 30 zanlıyı kapsıyor.

“SORUŞTURMANIN BAŞINDAYIZ”

Savcı, normalde insan kaçakçılığı olaylarında hukuki durumun daha net olduğunu, vizesi olmayan kişi veya kişilerin kaçak şekilde ülkeye giriş yapması şeklinde görüldüğünü, buradaysa resmi hizmet pasaportları ile Almanya'ya girildiğini, dolayısıyla da hukuki yönünün daha karmaşık olduğunu ifade etti. Savcı sözlerini "Henüz soruşturmanın çok başındayız" diye sürdürdü.

‘ŞİMDİYE KADAR İŞBİRLİĞİ YAPILMADI’

Başsavcı Schäfer, şimdiye kadar Türk makamlarıyla işbirliği yapmadıklarını, ancak soruşturmanın ilerleyen aşamalarında bunun muhtemelen gerekeceğini belirtti. Savcı, özellikle de gri pasaportların nasıl verildiği noktasının isnat edilen suça yönelik cezada belirleyici olacağını, bunun tespiti için de pasaportların nasıl çıkarıldığı konusunda gelecekte Türkiye'den bilgi alınmasına ihtiyaç duyulacağını da vurguladı.