Almanya'dan seçim yorumu: Amerika tek adam şovundan fazlasıdır
ABD'de seçim sonuçları belirsizliğini sürdürürken, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Maas, "Amerika, tek adam şovundan fazlasıdır" ifadelerini kullandı.
Başkanlık seçimlerinde oy sayımı hala sürüyor. Sonuçlarla ilgili Trump ile Biden arasında “Oy sayımını durdurun” ile “Oy sayımına devam edin” gerilimi süreken Heiko Mass’tan açıklama geldi. Konuyla ilgili Funke'ye konuşan Maas, "Amerika, tek adam şovundan daha fazlasıdır. Bu dip durumlarda yangına körükle gidenler sorumsuzca davranıyor" ifadelerini kullandı.
SONUÇLARI KABUL ETMEDE İTİDAL GÖSTERİLMELİ
Bağımsızca tanınan sonuçlar belli olana kadar sakin kalma zamanı" diyen Maas, "Sonuçların kabul etme konusunda herkes önce itidal göstermeli" şeklinde konuştu. Maas, "İşleyen bir demokrasi için düzgün kaybedenler, parlak kazananlardan daha önemlidir" dedi.
Cumhuriyetçi aday Trump seçimde “hile yapıldığını” iddia etmesi üzerine 2 eyalette yapılan iptal başvuruları reddedilmişti. ABD sokaklarının seçim tepkisi protestolarla geldi.
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